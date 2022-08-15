نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة العاشورية التركية والحجازية على أصولها آشورييا في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم سنتناول معكم طريقة العاشورية، حيث أنها تقدم في أفضل الأيام ، وهو يوم عاشوراء، وهي عبارة عن وصفة جميلة، وممتعة يتلذذ الآكل بها، حيث أن كثير من الأشخاص يشرعون في صنعها قبل حلول هذا اليوم، وذلك يمكن بيومين أو أكثر، ومن ثم يقدمون على توزيعها على الجميع، وهذا من بوادر المحبة، واللطف التي تقرب الأشخاص من بعضهم البعض، وتجعل أي خصام يلين، فهو يوم مبارك، ويجب أن نقوم باستغلاله على أكمل وجه، فتعالوا معنا نصنع معاً ألذ عاشورية على الإطلاق.

طريقة العاشورية

من منا لا يحب العاشورية؟ بالتأكيد يحبها الصغار، والكبار، ويذوبون في طعمها الذي لا شبيه له، ولكن هنا أشخاص لم يقوموا بصنعها من قبل ،والآن واتتهم الشجاعة، والإقدام لصنعها للمرة الأولي، ونحن سنكون اليد الداعمة لهم لكي يكونوا من الخبرا بها، فهيا بنا نبدأ معاً، ولا تنسوا أن تتبعوا الخطوات بالتفصيل.

المكونات

500 جرام من القمح الحبة الكاملة.

3 لتر ونصف من المياه.

200 جرام من الأرز ويفضل المصري.

100 جرام من اللبن البودرة ويجب أن يكون كامل الدسم.

60 مللي من مياه الورد.

60 مللي من مياه كادي.

كوبان من السكر الأبيض.

100 جرام من الفستق.

70 جرام من الزبيب.

70 جرام من اللوز.

طريقة التحضير

أولاً قبل البدء في عمل العاشورية عليكم أن تقوموا بنقع القمح، وكذلك الزبيب في المياه، القمح لمدة ليلة كاملة، أما الزبيب فيكفيه 3 ساعات فقط، حتى لا يأخد طراوة أكثر من اللازم.

بعد ذلك نقوم بإحضار طنجرة، ونقوم بوضعها ع النار، ونقوم بتصفية القمح جيداً من المياه التي كان بها، ونضعه بالطنحرة، ونضيف إليه ماء يقوم بتغطيته فقط، ونتركه حتى يغلي.

ومن ثم نضع فوقه الأرز، ونضيف إليهم بعض المياه، ونقوم بوضع غطاء عليهم.

نقوم كل فترة بالنظر إليهم، وننتظر حتى ينضجان بشكل تام، ومن ثم نغلق، ويجب الانتباه إلى أنه كلما قلت كمية المياه أثناء الغليان لا ضرر في زيادتها بعض الشيء حتى لا يحترقا.

نقوم بعد ذلك بخلط كافة المكونات الباقية مع بعضها البعض، ونقوم بإضافتها للقمح، والأرز، ونقوم بتوزيعهم في أطباق التقديم وبالهناء.

انتهينا عند تلك الخطوة من مقال اليوم حول طريقة العاشورية بالطريقة الأصلية لها كما كانت تقوم بها الجدات ودمتم بخير.