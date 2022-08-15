نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بتاكل لب سوري.. خطورة بذور عباد الشمس وهذه هي الأضرار المحتملة والفئة الممنوعة تماماً من تناوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة على الرغم من محبته لدى الكثير من الأشخاص إلا أن خطورة بذور عباد الشمس التي تَحدث عنها خبراء التغذية خلال الفترة الأخيرة، جعلتهم في حيرة من أمرهم حول ما هي أضرار تناولها على صحة الإنسان، ولمن لا يعرفها هي ملونة بالأبيض والأسود تغلّف نواة التي يتم أكلها، وقد تم زراعتها منذ قديم الزمان على أيدي السكان الأصليّين لأمريكا الشماليّة، ويمكن تناولها وحدها أو من خلال إضافتها إلى البعض من الفاكهة والخضروات وتمثل مصدر لمد الجسم بالبروتين حيث يتم إضافتها إلى بعض البقوليات كبديل للحوم.

خطورة بذور عباد الشمس

تتمثل خطورة بذور عباد الشمس في الأضرار التي يسببها والتي نذكرها في النقاط التالية:

تناولها بكثرة يزيد من خطر الإصابة بزيادة الوزن، حيث تحتوي بذور دوّار الشّمس على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والغير مشبعة، والدهون المشبعة تتسبب في زيادة نسبة الكولسترول الضار بالجسم، كما أنها ذات سعرات حرارية عالية مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن.

بعض الأشخاص يعانون من حساسية عند تناولهم لتلك البذور، حيث ينتج عن تناولها حكة بالفم وقيء واضطرابات بالمعدة وبعض الحالات تصاب بالأكزيما.

تسبب ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، وذلك لاحتوائها على الصوديوم خاصة المحمّصة منها والمملّحة، وتناولها بكميات كبيرة يساهم في ارتفاع ضغط الدم وفي بعض الحالات تعرض لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تناولها بكثرة يعرض الإصابة بسُمّيّة بعض المعادن عن طريق زيادة منسوب البعض من المعادن مثل الفسفور بالجسم، وتتمثل أعراضه في الطفح الجلدي وضعف الأظافر والشعر.

مرضى الرداب القولوني حذر الأطباء من تناولهم تلك البذور، وينصح بتناول القليل منهم بجانب نظام غذائي غني بالألياف.

فوائد بذور عباد الشمس

على الرغم من أضرارها إلا أنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تكسب جسم الإنسان العديد من الفوائد: