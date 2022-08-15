نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بتعانى من السهر.. العناية بالبشرة المجهدة وطريقة التخلص من علامات الإرهاق على الوجه نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة العناية بالبشرة المجهدة هي أبرز العناوين التي تزايد البحث عنها في الآونة الأخيرة تزامنًا مع زيادة حرارة الجو، تدرك المرأة أن جمالها يبدأ من البشرة الصحية لذا تهتم أغلب النساء اهتمامًا كبيرًا بعمل روتين خاص للاهتمام بالبشرة وتنظيفها قبل العيد لذا وجب التنويه عن طرق العناية بالبشرة في المنزل بدلًا من الذهاب إلى صالونات التجميل المكلفة.

العناية بالبشرة المجهدة

مع حلول فصل الصيف تتزايد الحاجة إلى اتباع روتين خاص للعناية بالبشرة حيث ترغب النساء في الظهور بمظهر مميز ورائع يجذب الانتباه في العيد، للحصول على بشرة صحية خالية من الشوائب في العيد عليكِ باتباع الخطوات التالية:

تقشير البشرة: يعمل تقشير البشرة على التخلص من الرؤوس السوداء والجلد الميت وتزيد من إشراق ونضارة البشرة لذا يفضل استخدام بعض المواد الطبيعية التي تعمل كمقشر طبيعي للوجه مثل القهوة والسكر.

يعمل تقشير البشرة على التخلص من الرؤوس السوداء والجلد الميت وتزيد من إشراق ونضارة البشرة لذا يفضل استخدام بعض المواد الطبيعية التي تعمل كمقشر طبيعي للوجه مثل القهوة والسكر. استخدام التونر: يساهم التونر في إعادة الحيوية والنضارة للبشرة إضافة إلى ترطيبها لذا يفضل استخدام بعض المرطبات وعمل بعض الماسكات الطبيعية المفيدة للبشرة مثل ماسك الزبادي والخيار.

يساهم التونر في إعادة الحيوية والنضارة للبشرة إضافة إلى ترطيبها لذا يفضل استخدام بعض المرطبات وعمل بعض الماسكات الطبيعية المفيدة للبشرة مثل ماسك الزبادي والخيار. تدليك الوجه: من الحيل الرائعة التي يمكن الاستعانة بها لتنشيط الدورة الدموية وتعزيز صحة الغدد الأمر الذي ينعكس على البشرة ويزيدها توهجًا واشراقًا.

افضل ماسكات العناية بالبشرة

هناك العديد من الماسكات والوصفات الطبيعية التي تعيد الحيوية والنضارة والإشراق للبشرة. قبل العيد وذلك باستخدام مكونات طبيعية بسيطة، وهي كالتالي:

المكونات

3 ملاعق من الدقيق الأبيض.

¼ كوب من الحليب.

عصير ليمونة واحدة.

الطريقة:

مزج المكونات السابقة في وعاء حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك يوزع الماسك على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة.

ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر أولًا ثم الماء البارد للتأكد من غلق المسام.

بينما للحصول على النتيجة المرجوة يفضل تكرار هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع.

وبهذا يكون قد تم التعرف على العناية بالبشرة قبل العيد. حيث تم توضيح أسهل وأسرع روتين يضمن الحصول على بشرة صافية خالية من العيوب. مع عرض أهم وأشهر الماسكات الطبيعية التي يفضل إتباعها قبل العيد لإعادة الحيوية والنضارة للبشرة.