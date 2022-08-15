نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة مشرقة كالشمس.. تبييض سريع للوجه بمكونات طبيعية ومعالجه للبشرة لن تصدقي جمال ونضارة الجلد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعرض البشرة من وقت للآخر إلى بعض المشاكل الخاصة بفقدان اللون الطبيعي نتيجة تعرضها المباشر إلى حروق أشعة الشمس مما يؤدي إلى ظهور التصبغات والبقع الداكنة واسمرار البشرة، فتبحث الكثير من الفتيات عن وصفات لتبييض السريع للبشرة نظرا لأن جمال المرأة من أولوياتها لأن يعطيها جاذبية وثقة بنفسها، وهناك بعض النصائح للحفاظ على لون البشرة منها استخدام واقي الشمس يوميا على البشرة، تنظيف البشرة وتقشيرها باستمرار، والترطيب المستمر للبشرة، وأيضا الحرص على ارتداء قبعة أو النظارات الشمسية، ويجب شرب الكثير من الماء الذي يساعد على تجديد خلايا البشرة، ويجب اتباع نظام غذائي الذي يحتوي على عناصر غذائية التي تحتاج إليها البشرة مثل الفيتامينات وغيرها. تبييض سريع الطماطم لتفتيح البشرة الدهنية، تساهم الطماطم على القضاء على حب الشباب، ويساعد على انقباض مسام البشرة.

نقوم بطحن ثمرة الطماطم، ثم نقوم بتقسيمها على وجه البشرة وترك ماسك الطماطم على البشرة حتى يجف تماما.

ثم نقوم بوضع طبقة أخرى من الماسك الطماطم على الوجه حتى يجف تماما مرة أخرى على البشرة لمدة 20 دقيقة.

نقوم بتنظيف البشرة بالماء الفاتر، يتم تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا. خلطات لتبييض الوجه في 5 دقائق وصفة التفاح وعصير الليمون لتفتيح البشرة، يعتبر الليمون هام جدا في تفتيح الوجه حيث يعمل على تفتيح تصبغات الجلد المختلفة، وتغذية البشرة وترطيبها، وتخفيف حب الشباب ويعمل على انخفاض إنتاج الزهم في البشرة.

نقوم بخلط تفاحة مهروسة مع ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون، ثم يترك الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماما.

تنظيف الوجه من الماسك بالماء الفاتر، ثم نجففه جيدا. قشر البرتقال لتبييض السريع للبشرة قشر البرتقال له فوائد عديدة، يعمل على ترطيب البشرة لاحتوائه على البوتاسيوم، ويعمل على إزالة حدة الندبات التي تتركها البثور وتحسين البشرة من الشوائب.

يتم خلط مقدار من مسحوق قشر البرتقال مع مقدار من ماء الورد ويتم خلط المكونات مع بعض حتى تمتزج جيدا.

ترك الخليط على الوجه لمدة ¼ ساعة حتى يجف تماما على البشرة.

تنظيف البشرة بالماء الفاتر ثم يجفف جيدا.

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