طريقة عمل الحواوشي الأصلي أحلي من المحلات

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الحواوشي الأصلي من الطرق التي يبحث عنها عدد كبير من السيدات والرجال حيث يحاولون يصنعون الحواوشي مثل المحلات وبنفس المذاق الرائع الكرسبي حيث أن هذا الطبق من الأكلات المصرية المميزة جدا وهو معروف ببعض البلدان برغيف اللحم، حيث يوجد طرق مختلفة لتقديم الحواوشي علي سبيل المثال هناك الحواوشي الأسكندراني، والحواوشي البلدي ولا ننسي المخلل كشيء أساسي بجانبه والطماطم المقطعة المتبلة وهناك عدد كبير يعشقون البطاطس المقلية بجانبه خاصة البطاطس الأصابع ومن هنا سوف نوضح لكم جميع طرق إعداد الحواوشي في المنزل وسوف تلاحظون مذاقه المتميز جدا عند تناوله.

طريقة عمل الحواوشي الأصلي

المقادير

نصف كيلو لحم مفروم.

عدد 5 بصلات متوسطة الحجم مفرومة جيدا.

عدد 2 فلفل أخضر.

عدد 2 ثمرة طماطم.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

بهارات لحم.

جوز الطيب.

عيش بلدي.

ورق زبدة.

ورق جرائد.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بإحضار إناء عميق نضع به اللحم المفروم ثم نضع عليه البصل المفروم ثم الفلفل المقطع مع الخلط جيدا ثم نضع الملح والبهارات والفلفل الأسود المطحون ورشة جوز الطيب ويتم خلط المكونات جيدا ثم نضع الخليط في العيش البلدي، عن طريق فتح جزء من العيش ووضع المكونات بالمعلقة وفردها جيدا ونضغط علي العيش جيدا لنتأكد من فرد الخليط جيدا وندهن العيش من فوق وتحت بالزيت ثم نضعه في ورق الزبدة ونلفه جيدا ثم نضع طبقة أخري من ورق الجرائد ونلفه جيدا ثم نسكب المياه علي ورق الجرائد وجعله مبلل جيدا ثم نضعه في فرن ساخن لمدة تتراوح من نصف ساعة حتي ساعة إلا ربع ومن هنا نبدأ في شم رائحه الحواوشي ونخرجه من الفرن نفتح الورق ونجد الحواوشي محمص وذو طعم رائع، نقوم بتقديمه بجانب البطاطس المحمرة والمخلل وشرائح الطماطم المقطعة وبألف هنا.

هناك بعض الإضافات يقدمها بعض المطاعم داخل رغيف الحواوشي وهي بوضع جبن رومي وجبن موتزاريلا داخل الرغيف ومن جانب أخر ممكن إضافة بسطرمة حسب الرغبة أو إضافات أخري مثل مكس السجق و اللحم المفروم وبذلك يعطي طعم مختلف عن الحواوشي الأصلي، ولمزيد من الوصفات عليك ترك تعليق بالوصفة التي تحبوها أسفل المقال.