نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر بياض الكوريات..خلطة كورية لتبييض الجسم وتنعيمه وإزالة الجلد الميت لبشرة صحية تتنفس صافية كالزجاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمتلك الشعب الكوري البشرة البيضاء التي تحلم بامتلاكها الكثير من الفتيات ويساعدهم في ذلك الكثير من العناصر الطبيعية الموجودة لديهم والتي يمكنك تحضيرها واستخدامها لتحصلي على بشرة بيضاء في وقت بسيط، كما ستوفر لك الكثير من المال بخلاف بعض أنواع الكريمات التي تقومين بشرائها، لذا نقدم لكم خلطة كورية لتبييض الجسم في هذا المقال.

خلطة كورية لتبييض الجسم

استخدمي أهم الخلطات الكورية التي تمنحك بشرة بيضاء صافية، وذلك من خلال الطرق التي نعرضها فيما يلي:

المكونات

ربع كوب من الأرز(أي نوع متوفر لديك).

ربع كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

ربع ملعقة من نشا الذرة.

طريقة التحضير

في أول الأمر عليك أن تحضري قدر عميق، وضعي به الأرز بعد غسله جيدًا.

ضعي الماء على الأرز واتركيهم على نار هادئة.

اتركي الخليط يغلي جيدًا حتى يصبح الأرز لينًا جدًا.

ضعي الشاي الأخضر عليهم وقلبي المكونات جيدًا.

أضيفي نشا الذرة، وقلبي حتى يصبح الخليط أشبه بالكريم.

اتركي الخليط الكريمي حتى يبرد تمامًا وضعيه في علبة جيدة الغلق.

اغسلي بشرتك والمكان الذي تريدين تبييضه جيدًا بالماء والصابون المناسب له.

قومي بدهن المكان برفق على بشرتك، وافرديه بحيث يكون متساويًا على بشرتك.

الآن اتركي وجهك واستمري في أي عمل، ثم ارجعي بعد مرور ساعة إلا ربع.

ابدئي في فرك بشرتك براحة يديك برفق.

قومي بغسل بشرتك باستخدام الغسول المتوفر لديك والماء الفاتر.

بعد أن تتخلصي من رغوة الغسول عليك بتجفيف بشرتك جيدًا.

قومي بدهن القليل من زيت الزيتون على بشرتك واتركيه لمدة عشرة دقائق، ثم اغسلي وجهك.

كرري استخدام كريم الأرز الكوري على باقي أجزاء جيم الداكنة، واستمري في استخدامه لمدة شهر

حيث عليك استخدامه ثلاثة مرات كل أسبوع.

في نهاية مقال خلطة كورية لتبييض الجسم فقد قدمنا لكم أفضل طريقة لعمل الخلطة التي يستخدمها الكوريين للبشرة وذلك باستخدام الأرز والشاي الأخضر الذي يحتوي على الكثير من العناصر التي تغذي البشرة وتساعد على التفتيح في أقرب وقت ممكن، ويمكن استخدام هذه الطرق لأكثر من مكان في الجسم.