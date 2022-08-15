نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب حليب واحد أصنعي الجبنة المثلثات في البيت بمكونات وقوام مظبوط وبطعم زي الجاهز وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل ألجبنه المثلثات، تقوم ربة المنزل بالتنوع في تقديم كافة الأطعمة التي تنال إقبال كبير من قبل أفراد أسرتها سواء الكبار أو الصغار، ومن اهم الأكلات التي يقبل عليها هي تناول ألجبنه المثلثات هي من ألذ الأطعمة التي يعشق تناولها ألأطفال، وتبحث ربة المنزل أن تقوم بتحضير ألجبنه المثلثات في المنزل بشكل آمن وصحي طريقة موفرة جدا.

طريقة عمل الجبنه المثلثات

المقادير

كوب واحد من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

رشه صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من قشطه الجبن أو استخدام ملعقة صغيرة من الزبدة على حسب الرغبة.

إحضار ثلاث مثلثات من ألجبنه حتى تعمل كخميرة للخليط.

استخدام علب بلاستيك.

طريقة تحضير

نستخدم الخلاط الكهربائي ونضع به كوب واحد من الحليب السائل ثم نضيف إليه ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض ونضع معه ربع كوب من الزيت النباتي ونخلطهم مع بعض في الخلاط حتى يتم تجانسهم.

نضيف علي المكونات ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ثم نضع عليهم ملعقة كبيرة من قشطه اللبن و نضيف ملعقة صغيرة من الزبدة علي حسب الرغبة كما نضيف عليهم ثلاث مثلثات من ألجبنه حتى تختمر المكونات مع بعضها ونخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تصبح ذات قوام كريمي هش.

نأتي بوعاء عميق ونضعه على النار ثم نضيف إليه خليط ألجبنه المثلثات ونقلبه جيدا.

نستخدم المضرب اليدوي في تقليب الخليط وتجانسه حتى تصبح ذات قوام كريمي ناعم مثل عمل البشاميل ويكون قوامه أثقل قليل عن البشاميل وليس خفيف.

نرفع إناء خليط جبنه المثلثات ونحاول إحضار الإناء التي يتم سكبها لأنها تأخذ قوام سميك بشكل سريع.

نأتي بعلبة من البلاستيك وندهنها بقليل من الزيت النباتي ونضع اسفل العلب الورق من البلاستيك ونسكب بها نصف مقدار خليط ألجبنه قبل أن تبرد تمام.

نضع خليط ألجبنه مثلثات في العلبة ونضعها في الثلاجة ونتركها لمدة 24 ساعه حتى يأخذ قوام متماسك.

تخرج ألجبنه المثلثات من الثلاجة ثم نقوم بتشكيلها وتقطيعها حتى تصبح جاهزة للتقديم.

طريقة عمل ألجبنه المثلثات

هناك العديد من الأطعمة التي يعشق تناولها جميع الأطفال ومنها الجبن بأنواعها ومنها ألجبنه المثلثات وهي من ألذ الأطعمة التي يتناولها أفراد الأسرة، وقد تقوم ربة المنزل بتحضير ألجبنه المثلثات في البيت بدلا من شرائها من الخارج وتكون بنفس الطعم، فتبحث عن جميع الطرق التي تستطيع من خلالها عمل ألجبنه المثلثات بشكل سهل وغير مكلف