نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لتبيض الأسنان من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصفرار الأسنان مشكلة كبيرة تضع صاحبها في إحراج شديد بين الناس وقد ترجع أسباب إصفرار الأسنان إلى عدة عوامل منها عوامل وراثية فتكون صبغة الإصفرار للأسنان موروثة وغير ناتجة عن عوامل خارجية مثل شرب السجاير والقهوة والمشروبات الداكنة وعدم تنظيف الأسنان بطريقة منتظمة. تبيض الأسنان بإستخدام قشور الموز نفرك الأسنان جيدا بقشرة الموز من جميع الجهات. ثم نترك قشرة الموز على الأسنان لمدة قليلة ثم نغسلها بالطريقة العادية بإستخدام المعجون الخاص بالأسنان والفرشاة. طريقة وصفة تبيض الأسنان بإستخدام البيكنج صودا نقوم بإحضار وعاء صغير نضع فيه المعجون الخاص بالأسنان ونضيف إليه البيكنج صودا. ثم نضيف بيروكسيد الهيدروجين وملعقة صغيرة من الماء لسهولة المزج. نقوم بتقليب المكونات حتى تمتزج جيدا ثم نقوم بوضع فرشاة الأسنان بالخليط. ثم نقوم بفرك الأسنان بالوصفة جيدا لمدة من دقيقة إلى دقيقتين على الأقل. يمكن إستخدام هذه الوصفة لمرة واحدة في الأسبوع. طريقة وصفة تبيض الأسنان بإستخدام مسحوق البرتقال نقوم بإحضار وعاء صغير نضع فيه ملعقة من مسحوق البرتقال المجفف والمعجون الخاص بالأسنان. ثم نقوم بتقليب المكونات جيدا بعد ذلك نقوم بوضع الفرشاة الخاصة بالأسنان في الوصفة ونفرك الأسنان جيدا لمدة دقيقة كاملة على الأقل. طريقة وصفة تبيض الأسنان بإستخدام الفراولة المهروسة نقوم بإحضار وعاء صغير نضع فيه الفراولة ونقوم بهرسها جيدا. ثم نضيف إليها ملعقة صغيرة من البيكنج صودا ونقوم بمزج المكونات جيدا. بعد ذلك نقوم نضع الفرشاة الخاصة بالأسنان في الوصفة ونقوم بدعك الأسنان جيدا بها لمدة من دقيقة إلى دقيقتين. نقوم بشطف الأسنان جيدا ثم نقوم بإستخدام فرشاة أسنان نظيفة نضيف عليها المعجون الخاص بالأسنان. ثم نقوم بغسل الأسنان بمعجون الأسنان للتخلص من أي بقايا للوصفة في الفم. طريقة وصفة تبيض الأسنان بإستخدام الليمون والملح نقوم بإحضار وعاء صغير نضع فيه ملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة من عصير الليمون. ثم نمزجهم وبإستخدام فرشاة الأسنان نأخذ من الخليط وندعك به الأسنان جيدا. ونحاول أن نتركها لمدة ثلاث دقائق على الأسنان وبعد ذلك نشطف الأسنان جيدا بالماء.

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