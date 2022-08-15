نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية للتخسيس وزيادة معدل حرق الدهون في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير منا في الحصول على جسد رشيق ومتناسق ولكن معظمنا يعاني من الزيادة في الجسم وبطئ الحرق المسئول عن زيادة الوزن ولذلك إختارنا لكم أفضل وصفات التخسيس لزيادة الحرق وتعزيز الأيض وتحسين الهضم ورفع مستويات الطاقة في الجسم. مكونات وصفة التخسيس بإستخدام الرمان نصف كوب الجريب فورت.

نصف كوب من الرمان.

ملعقة صغيرة من عسل النحل الأبيض. طريقة وصفة التخسيس بإستخدام الرمان: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف فيه الجريب فروت والرمان ونقوم بخفقهم جيدا. نضع الخليط في كوب ونضيف إليه عسل النحل ويقلب جيدا ثم يشرب.

لضمان أفضل نتيجة للوصفة تشرب مرة يوميا قبل الفطور. مكونات وصفة التخسيس بإستخدام الأناناس كوب من الأناناس.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة وصفة التخسيس بإستخدام الأناناس نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف فيه الأناناس ونخفقه جيدا. نضيف مشروب الأناناس في كوب ونضيف إليه القرفة وعصير الليمون ويقلب جيدا ثم يشرب. يتم شرب وصفة الأناناس مرتين يوميا قبل وجبة الإفطار ووجبة والغذاء. مكونات وصفة التخسيس بإستخدام الزنجبيل شريحة من جذور الزنجبيل الطازج.

كوب من الماء البارد.

كوب من الماء البارد. نصف ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج. طريقة وصفة التخسيس بإستخدام الزنجبيل نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف فيه شريحة الزنجبيل والماء. نسكب خليط الزنجبيل في كوب ونضيف له عصير الليمون والكمون ويقلب جيدا ثم يشرب. يفضل شرب وصفة الزنجبيل يوميا قبل الإفطار. مكونات وصفة التخسيس بإستخدام بذور الكتان: ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة.

ملعقة صغيرة من الشوكولاتة الدارك المبشورة.

كوب من الماء الساخن. طريقة وصفة التخسيس بإستخدام بذور الكتان نضيف القهوة سريعة الذوبان في الماء الساخن ويقلب جيدا. ثم يضاف بذور الكتان والشوكولاتة المبشورة ويقلب جيدا ثم يشرب. مكونات وصفة التخسيس بإستخدام الشاي الأخضر ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

كوب كبير من الماء.

5 أوراق من النعناع الطازج. طريقة وصفة التخسيس بإستخدام الشاي الأخضر في إناء صغير نضيف الماء والنعناع ويرفع على النار حتى الغليان. ثم نضيف إليه الشاي الأخضر ثم يصفى جيدا ثم يشرب ويمكن إضافة عسل النحل إليه للتحلية.

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