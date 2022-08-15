وصفة منزلية بلبان الدكر لإزالة تجاعيد البشرة بدون عودة وشد أي ترهلات في الوجه هتصغري 20 سنة

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عمر شويل - جدة خلطة لبان الدكر لشد التجاعيد، نجد أن لبان الدكر هو من أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن أن نستخدمها للبشرة للتخلص من بعض المشكلات بها مثل مشكلة التجاعيد والتخلص منها بشكل نهائي، وذلك لما به من مواد طبيعيه تعمل على حماية البشرة من العوامل الخارجية التي تتعرض لها، فيعمل لبان الدكر كمرطب طبيعي للبشرة كما أيضا يعمل على شد التجاعيد بشكل فعال. خلطة لبان الدكر لشد التجاعيد المقادير استخدام ربع كوب من زيت الأفوكادو.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من شمع العسل الأبيض.

عدد عشر قطرات من زيت اللبان الدكر.

عدد عشر قطرات من زيت المر.

عدد خمس قطرات من زيت خشب الصندل. طريقة التحضير نقوم بإذابة ربع كوب من زيت جوز الهند ونضيف عليه ربع كوب من زيت الأفوكادو ونقلبهم مع بعض ثم نضيف اليهم ملعقة كبيرة من شمع العسل الأبيض و ندمجهم مع بعض جيدا.

نضع عليهم قطرات من زيت المر وقطرات زيت لبان الدكر كما نضيف اليهم قطرات زيت خشب الصندل ونخلطهم جيدا.

نضع الخلطة على البشرة وخاصة منطقة حول العين ونبدأ في تدليكه لمدة دقيقة باستخدام أصابع اليدين ثم ترك الخلطة على البشرة لمدة يوم كامل.

في صباح اليوم التالي نقوم بغسل البشرة جيدا من الخلطة باستخدام الماء البارد.

يمكن استخدام تلك الوصفة باستمرار بشكل يومي حتى نحصل على نتيجة رائعة. خلطة لبان الدكر وزيت اللوز المقادير ستة قطرات من زيت اللبان الدكر.

عدد عشر قطرات من زيت اللوز المر. طريقة التحضير نأتي بإناء صغير ونضع به ستة من قطرات من زيت اللبان الدكر ثم نضيف إليها عدد عشرة قطرات زيت اللوز المر ونخلطهم مع بعض جيدا حتي تصبح ذات قوام متجانس.

نضع الخلطة على البشرة مع توزيعها بشكل كامل ونتركها على البشرة فترة الليل ونغسلها صباح اليوم التالي.

تغسل البشرة جيدا باستخدام الماء الفاتر وملاحظ أن البشرة أصبحت بها نضارة وترطيب بشكل ملحوظ.

يجب استخدام تلك الخلطة باستمرار قد نستخدمه يوميا حتي نحصل علي بشرة مشدودة خالية من التجاعيد. خلطة لبان الدكر لشد التجاعيد يعاني معظم النساء من ظهور مشكلة التجاعيد وتمثل بالنسبة لهم مشكلة كبيرة جدا حيث تزعج كل سيدة لأنها تؤثر على مظهرها العام، وتلجأ معظم السيدات إلى اتباع الكثير من الوسائل حتى تتخلص من وجود التجاعيد بالبشرة فقد تستخدم بعض مستحضرات التجميل التي لا فائدة من استخدامها، وقد تستخدم بعض الخلطات الطبيعية ومنها لبان الدكر في شد التجاعيد.

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