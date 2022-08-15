نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي صبغ الحواجب الطبيعية بعدة ألوان زاهية وجميلة وأفضل من مراكز التجميل والصبغات الكيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الحواجب الطبيعية هو أهم ما تبحث عنه كل سيدة وفتاة وذلك بجميع الألوان المميزة والمفضلة لدى الكثير من السيدات، وخاصة اللون الأسود، واللون البني، واللون الأشقر وكلها من الألوان الزاهية والجميلة، والتي تعطينا أجمل إطلالة رائعة وجميلة وحواجب مرسومة وجذابة والتي تعمل على إظهار جمال العينين بشكل كبير، وكذلك فإن صبغ الحواجب الطبيعية بطريقة سليمة من أهم عوامل جمال الوجه التي تبحث عنه جميع السيدات والفتيات بشكل كبير، وهناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي يقمن بعملية صبغ الحواجب في مراكز التجميل والعناية بالشعر، والتي تستخدم المواد الكيميائية الضارة والتي أصبحت منتشرة في جميع أنحاء دول العالم وخاصة في مصر بشكل كبير، والتي تهدد صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات اللاتي يقمن بعملية صبغ الحواجب في المنزل، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك أفضل من الذهاب الى مراكز التجميل والعناية بالشعر لعمل صبغ الحواجب ، ومن خلال طريقتنا المذهلة لعمل أجمل صبغ الحواجب الطبيعية بعدة ألوان. طريقة عمل صبغ الحواجب الطبيعية بعدة ألوان ومكوناتها طريقة عمل صبغ الحواجب باللون الأسود ومكوناتها المكونات ملعقة واحدة من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقة واحدة صغيرة من جيل الصبار.

قرص فحم مطحون جيدا. طريقة التحضير في وعاء صغير، أخلطي ملعقة واحدة من الكاكاو، وإضافة ملعقة واحدة صغيرة من جيل الصبار مع تقليب المكونين جيدا للحصول على قوام جيد.

نفرغ عليهم قرص الفحم المطحون وهو السبب في الحصول على اللون الأسود مع تقليب المكونات مرة أخرى.

نقوم بإحضار فرشاة ماسكرا قديمه، ونضع على شعر الحاجب لمدة عشرون دقيقة، ثم اشطفيها بالماء جيدا، وتجنب ملامسة العينين.

نكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على اللون المطلوب. يمكننا الاحتفاظ بهذه الكمية في الثلاجة لمدة أن تصل إلى ثلاث أسابيع.

طريقة الحصول على حواجب بنية اللون المكونات ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة.

ملعقة واحدة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير نقوم بخلط ملعقتان كبيرتان من القهوة مع ملعقة صغيرة واحدة من الكاكاو في إناء نظيف، ونضيف إليهم ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ونقلب هذه المكونات جيدا في هذا الإناء.

نضيف ملعقة كبيرة واحدة من العسل مع تقليبهم جيدا ببعض. نحضر فرشاة ماسكرا قديمة ونضع هذه الوصفة على الحواجب لمده خمس وعشرون دقيقة، ثم اغسليها بعد ذلك.

كرري هذه الوصفة حتى الحصول على النتيجة المطلوبة واللون الذي تريديه. طريقة الحصول على حواجب مشقرة المكونات ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل. طريقة التحضير نحضر طبق ونضيف إليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ونضيف نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل.

نقلب المكونين جيدا ببعضهما، ونضعهم على شعر الحواجب ونمشطها جيدا باستخدام فرشاة الماسكرا القديمة.

نترك هذه الوصفة على شعر الحواجب لمدة عشرين دقيقة، ثم نقوم بغسلها بالماء الفاتر.

نضع هذه الوصفة يوميا للوصول إلى درجة التشقير المناسبة.

يراعى عند استخدام هذه الوصفة يجب أن نضع كمية قليله أولا لمدة عشر دقائق إذا حدث تهيج أو احمرار في منطقة الحاجب يجب غسله على الفور ولا يجب أن تزيد الفترة عن عشر دقائق.

وإذا لم يحدث التهاب أو إحمرار ضعيه لمدة عشرون دقيقة للوصول للنتيجة المطلوبة.

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