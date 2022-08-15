نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة المنزلية الصاروخية لتبييض الوجه وإزالة الكلف وتسمين الخدود طبيعي لوجه مثل ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالرغم من أن محلات مستحضرات التجميل والأسواق يوجد بها أنواع كثيرة ومتعددة من منتجات وكريمات وماسكات مخصصة لتفتيح الوجه وإزالة الكلف وتسمين الوجه إلا أنها ليس لها أى تأثير على البشرة بل بالعكس فى أول الإستخدام تعمل على تبييض البشرة، وبمجرد التوقف عن إستخدامها تصبح البشرة بلون داكن وتزيد من إسمرارها، وبما أن هذه المنتجات بها عناصر كيميائية تزيد من ظهور الكلف والبقع البنية لذلك سوف نقدم إلى كل الفتيات الذين يريدون بشرة صافية وخالية من أى بقع وصفة طبيعية وآمنه على الوجه، والتى تتكون من السكر والخميرة والقهوة وعصير الخيار وزيت الصبار فهذه الوصفة تقضى تماما على الإسمرار بتقشير الجلد الميت، وتعمل على تقشير الكلف من الوجه. إليكى مكونات تبييض الوجه وإزالة الكلف وتسمين الوجه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخميرة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الصبار

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الكركم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون الترمس طريقة عمل خلطة تبييض الوجه وإزالة الكلف وتسمين الوجه فى البداية نقوم بتنظيف الوجه بماء الورد ثم غسله بالماء البارد وتجفيفه بمنشفة نظيفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به السكر وعصير الخيار والخميرة ثم يتم التقليب.

ثم يتم بعد ذلك إضافة باقى المكونات إلى الخليط السابق من القهوة وزيت الصبار والكركم والنشا ومطحون الترمس ثم يتم مزج جميع هذه المكونات مع بعضها البعض ويصبح لدينا مزيج متجانس ومتداخل.

وبعد ذلك نقوم بدهن هذه الوصفة على الوجه وخاصة فى منطقة الخدود وتحت العين ثم نترك الخلطة حتى تجف لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى نتخلص من آثار الخلطة، ويكرر إستخدامها ثلاثة مرات فى الأسبوع، ولمدة شهر.

ويمكن إستخدام كريم ترطيب مناسب للبشرة، وبعد ذلك سوف يصبح الوجه ناصع البياض وبخدود منتفخة، وسوف يظهر الوجه بدون كلف، ويصبح بشكل أكثر جاذبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخلطة المنزلية الصاروخية لتبييض الوجه وإزالة الكلف وتسمين الخدود طبيعي لوجه مثل ملكات الجمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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