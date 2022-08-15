نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعبك هينور.. الليمون والفازلين خلطة الكوافيرات للتخلص من تشققات وخشونة القدمين في دقيقتين هتبقي زي الحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحلم كل سيدة وكل فتاة بقدمين ناعمتين بدون أي خشونة أو تشققات إلى جانب الحصول على مظهر جميل لهم ونعومة رائعة لذلك قامت الكثير من هؤلاء السيدات بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على حل تلك التشققات والاسمرار الذي ينتج عن اهمال الاهتمام بالقدمين، عدم ارتداء الحذاء المنزلي، عدم ترطيب القدمين بشكل يومي بمرطبات طبيعية مثل الزيوت والكريمات، وعند البحث عن أهم وصفات القدمين تم إيجاد وصفة ذات فاعلية كبيرة من الليمون والفازلين حيث يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من السواد والاسمرار ويساعد الفازلين على إعطاء القدمين درجة ترطيب عالية وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كيفية أعداد الوصفة.

مكونات وصفة تفتيح القدمين

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل منها الفازلين والليمون وسوف نوضح المكونات اللازمة لأعداد الوصفة من خلال النقاط التالية..

نصف كوب عصير ليمون.

ملعقة فازلين.

ملعقة نشا كبيرة.

ملعقة قهوة.

٢ كيس بلاستيك.

جوارب.

طريقة تحضير وصفة تفتيح القدمين

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع أن يقوموا بتحضيرها بكل سهولة في المنزل وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به النشا والقهوة ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نقوم بوضع عصير الليمون بشكل تدريجي حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بوضع الفازلين مع التقليب الجيد حتى يمتزج مع المكونات السابقة.

نقوم بغسل القدمين جيدا مع التنشيف الجيد.

ثم نقوم بوضع الوصفة على القدمين مع التدليك الجيد نترك الوصفة على القدمين لمدة ٢٠ دقيقة حتى تجف تماما.

نقوم بفرك الوصفة حتى نتخلص من الجلد الميت والاسمرار من أول استعمال.

نقوم بغسل القدمين بعد ذلك مع وضع كريم مرطب أو فازلين لترطيب القدمين.

نرتدي كيس بلاستيك بعد ذلك في كل قدم ثم نرتدي عليها الجوارب.

في صباح اليوم التالي سوف نستمتع بقدمين مثل الحرير مع التخلص من الاسمرار والتشققات.

يجب استخدام تلك الوصفة مرتين اسبوعيا وترطيب القدمين بشكل يومي للحصول على قدمين ناعمتين.

خلطة تقنيح القدمين

اذا اردتي ان تتخلصين من خشونة القدمين عليكي استخدام خلطة الليمون وماء الورد فقومي بوضع ١٠٠ مالي من ماء الورد مع ثلاثة ملاعق من الجلسرين وضعي ليمونة واحدة مع ملعقتين كبيرتين من خل التفاح في عبوة خاصه بكي ، ثم رشي الخليط على القدمين واليدين وبعد ٣٠ دقيقة اغسلي القدمين بالغسول المناسب لكي ستلاحظين الفرق