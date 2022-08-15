نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين والملح الصاروخية لإزالة شعر الوجه والجسم الزائد نهائياً بدون أي ألم وفي دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجود الشعر في الوجه بشكل واضح وملحوظ يعد من الأمور المزعجة لذلك تلجأ كل إمرأة وفتاة إلى إستخدام الأشياء التي تساعدنا في التخلص من شعر الوجه، فنجد عدد من الفتيات يكون لديهم شعر الوجه خفيف وعدد آخر يكون لديهم الشعر باللون الغامق وله شكل واضح وخاصة إذا كانت البشرة بيضاء فهذا الشيء يجعلها تشعر بالخجل وتريد أن تتخلص منه تماما، فقد توجد العديد من الأدوات والإستخدامات التي تعمل على إزالة شعر الوجه فمن ضمن هذه الأدوات هي الشمع أو الليزر أو الخيط أو الخلطات الطبيعية فكل هذه الاشي تساعد على ذلك، فعندما نلجأ إلى إستعمال الخيط والشمع فقد يحدث تدهور كبير للبشرة فهي تعمل على ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة بشكل سريع وغير ذلك فأن عند إستخدامهم فقد تشعر الفتاة بالألم وبعد مرور عدة أيام يظهر الشعر مرة أخرى، ونجد عدد من السيدات يلجأون إلى إستخدام الليزر فهو قادر على إزالته بشكل نهائي وعدم ظهور الشعر مرة أخرى ولكن يكون له آثار سلبية على الجلد تظهر بعد فترة وأيضا قد يصيبها بعض الأمراض. مكونات خلطة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند. طريقة عمل خلطة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه قومي بتجهيز طبق مناسب ونضع في هذا الطبق ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح ثم نقوم بوضع عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ثم يتم تقليب كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة لكي يتم الحصول على خليط متجانس وقومي بوضع هذه الخلطة علي البشرة.

ونترك هذه الخلطة علي الوجه لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسل البشرة بإستخدام الماء البارد ثم نضع كريم مرطب مناسب للبشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة الفازلين والملح الصاروخية لإزالة شعر الوجه والجسم الزائد نهائياً بدون أي ألم وفي دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.