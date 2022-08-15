نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملف كامل لمشروبات تساعد على رفع معدل الحرق والتخلص من الدهون الصعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مشكلة السمنة من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من السيدات والرجال والذين يبحثون دائما على طرق للتخلص من السمنة، عن طريق الطعام أو المشروبات.

ويعد شرب الماء هو أقوى مشروب للتخسيس فيجب أن يشرب الإنسان ما لا يقل عن ثماني أكواب من الماء يوميا فيعمل الماء على زيادة حرق الدهون في الجسم.

ويساعد ايضا في عملية الهضم وسنقدم لكم في السطور التالية عدة مشروبات مفيدة للتخلص من دهون الجسم وتساعد في عملية إنقاص الوزن.

مشروبات مختلفة لرفع معدل الحرق اليومي

تحضير مشروب للتخسيس باستخدام القرفة:

تعتبر القرفه واحده من احد انواع الاعشاب التي يمكن استخدامها للحصول، على رفع عالي لمعدل الحرق اثناء ساعات العمل العاديه وسوف نقدم لكم طريقه تحضير مشروب القرفه للتخسيس:

ملعقة صغيرة من البابونج. ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة. كوب من الماء الدافئ

طريقة تحضير مشروب للتخسيس باستخدام القرفة:

نقوم بإضافة البابونج والقرفة إلى الماء ونقلبه جيدا ثم يتم شربه.

لضمان أفضل نتيجة يتم شراب الوصفة مرتين يوميا وسوف تلاحظين فرقا كبيرا في الوزن.

حيث تعمل القرفة والبابونج على التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم.

تحضير مشروب للتخسيس باستخدام الشمر:

يتميز الشمر بطعمة الطيب ورائحة الذكية ويمكن استخدامة لرفع معد الحرق والتخلص من دهون البطن.

مكونات مشروب الشمر :

ملعقة صغيرة من بذور الشمر.

كوب من الماء.

طريقة تحضير مشروب للتخسيس باستخدام الشمر:

في إناء صغير نضيف الماء وبذور الشمر ونرفعهم على النار حتى الغليان.

ثم يصفى ويشرب مرتين في اليوم مرة صباحا ومرة مساءا.

يعمل الشمر على حرق الدهون والتخلص منها نهائيا لذلك ينصح بشرب الشمر حتى الحصول على الوزن المثالي.

تحضير مشروب للتخسيس باستخدام الكمون:

ملعقة صغيرة من الكمون الحصى.

ملعقة صغيرة من البابونج.

شريحة من الليمون.

كوب من الماء.

طريقة تحضير مشروب للتخسيس باستخدام الكمون:

نقوم بإضافة الكمون والبابونج وشريحة الليمون إلى الماء ونتركه ليغلي.

ثم يصفى ويشرب دافئا مرتين في اليوم ويعمل هذا المشروب على التخلص من دهون الجسم.

تحضير مشروب للتخسيس باستخدام الميرمية:

عرفت المرمريه باثارها الصحيه على الجهاز الهضمي حيث تساعد على التخلص من تقلصات القولون وايضا يمكن استخدامها لرف معدلات الحرق على مدار اليوم.

مكونات مشروب الميرمرية:

ملعقة صغيرة من عشبة الميرمية. ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر. كوب من الماء.

طريقة تحضير مشروب للتخسيس باستخدام الميرمية:

نقوم بإضافة الميرمية والشاي الأخضر إلى الماء ونقوم بغليهم.

نقوم بتصفية الوصفة وشربها دافئة مرتين يوميا.

فبالإضافة إلى الفوائد العديدة للشاي الاخضر والميرمية فيعملوا على تخلص الجسم من الدهون المتراكمة والماء الزائد في الجسم.

تعتبر هذة الوصفة من أنجح الوصفات المتبعة.

تحضير مشروب الكركديه للتخسيس:

يساعد مشروب الكركديه الساخن على حرق الدهون وتخليص الجسم من الأملاح الزائدة وتخليص الجسم من المياه