نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر الجسم والوجه الزائدة بدون ألم نهائيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكل الباحثين عن طريقة إزالة الشعر بدون ألم وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر سواء كان للجسم أو الوجه، يعد الفازلين والملح من أفضل المكونات والوصفات الخاصة بتحضير الخلطات لإزالة الشعر من الوجه والجسم، وهذه الوصفات الطبيعية مناسبة لجميع أنواع البشرة ويمكنك استخدامها بسهولة بدون أي عوائق، حيث يساعد الفازلين على ترطيب وتقليل نمو الشعر، بينما يساعد الملح في تقشير البشرة وإزالة جلد الإوز، سنقوم بإعداد خلطات لإزالة الشعر من الوجه والجسم، من الآن فصاعداً، قومي بإزالة شعر الوجه باستخدام تركيبة طبيعية يجب عليك صنعها في المنزل من خلال الجمع بين العديد من المواد الطبيعية، وأهمها الفازلين والملح ولذلك لإنها تجعل بشرتك مثل الحرير.

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وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر

للتخلص من شعر الوجه يجب اتباع الوصفة السحرية التي سنشاركها معك فهذه إحدى الوصفات القليلة التي تزيل شعر الوجه بشكل دائم وتجعل البشرة بيضاء كالحليب وناعمة كالحرير

وصفة الفازلين والملح لإزالة شعر الجسم والجه

المقادير:

أربع ملاعق صغيرة من الفازلين.

أربع ملاعق صغيرة من الملح.

2 ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

الطريقة :

في وعاء صغير يُمزج الملح والحليب ، ثم يُذوّب الفازلين في حمام مائي ، ويُضاف إلى المزيج السابق ويُحرّك جيدًا.

نضع جزءًا من الخليط على المنطقة التي تتطلب إزالة الشعر ، ثم نتركه نظيفًا وجافًا.

بعد ترك الخليط على الوجه أو الجسم لمدة ثلاثين دقيقة نقوم بإزالة الشعر في الاتجاه المعاكس للتخلص من الشعر الزائد.

نقوم بتنظيف المنطقة بالماء الفاتر ونضع أي غسول مرطب مناسب للبشرة.

للحصول على أفضل النتائج ، يجب تطبيق هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع حتى يتم التخلص من الشعر الزائد تمامًا.

إزالة شعر الجسم بدون ألم نهائيًا .. وصفات طبيعية لإزالة الشعر بسهولة

وضفة وخليط آخر من الفازلين والملح

المقادير:

ثلاث ملاعق صغيرة من الفازلين.

ثلاث ملاعق صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق صغيرة من النشا.

الطريقة :

نذيب الفازلين ونضيف النشا والملح ونمزج المكونات جيدًا حتى تصبح موحدة بعد تنظيف المنطقة وتجفيفها جيدًا ، نضع الخليط المحضر نستمر في إزالة الشعر بنفس الطريقة حتى لا يتبقى المزيد من الشعر ضعي كريم مرطب على الجسم بعد شطف الوجه والجسم بالماء الدافئ كرر هذه الوصفة حسب الحاجة.

وصفة الفازلين والملح والجلسرين

المكونات

ملعقتان صغيرتان من الملح.

مطلوب ملعقتين صغيرتين من الخل.

تتطلب الوصفة ملعقتين كبيرتين من الدقيق.

ملعقتان صغيرتان من الجلسرين.

كبسولة فيتامين هـ.

الطريقة

تُمزج المكونات حتى يتكون خليط كريمي متجانس، نضع الخليط على الجسم ونتركه لبعض الوقت، ثم نزيل الشعر في الاتجاه المعاكس لنموه حتى يختفي كل الشعر، نشطف المنطقة التي تم وضع الخليط فيها جيدًا ثم نبلل المنطقة.