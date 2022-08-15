نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والليمون لوجه كالقمر: لتفتيح البشرة سيجعلك شابة 20 عام لن تتخيلي نتائجه 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والليمون لوجه كالقمر ، بطريقة جدا روعة وخرافية في التفتيح من أول استعمال عن تجربة صدقني، وسوف يمنحك الكريم تفتيح رائع للبشرة والجسم كله مهم كان الغامق، وداعا التصبغات الجلد ورؤوس السوداء فما المعروف علي الليمون أنه ملئ بفيتامين سي المدهش في التفتيح، ويمنح النضارة وصافي البشرة مع النشا وفوائده الروعة في التفتيح الفوري للجسم والوجه، وكمان معنا أيضا ماء الورد الذي يساعد علي التخلص من حب الشباب والكلف والنمش، إذا كنتي عروسة وتردين تفتيح الجسم والبشرة بطريقة ملحوظ فإليك بهذه الوصفة السحرية لبشرة مشرقة حتي لو فرحك قرب فهذه الوصفة هي المعجزة بنسبة لكي، سوف تعرف من خلال موقع ثقفني وهذا المقال علي طريقة عمل النشا والليمون لوجه كالقمر لتبييض البشرة بطريقة روعة وخرافية ومضمونة بكل سهولة ونتائج مبهرة2022.

مكونات عمل النشا والليمون لوجه كالقمر لتبييض البشرة بكل سهوله وتحدي

سوف نتعرف علي مكونات تحضير الكريم بمكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل من أول استخدام كما يلي:-:-

عصير ليمون

ملاعق من النشا.

كوب من الماء.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الخل.

ملعقة كبيرة ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-:-

بعد ذلك نضع النشا في إناء ثم نضيف له ماء الورد ونحرك جيدا حتى يذوب النشا أذا أحتاج السوائل نضع بعد الماء. ثم نضيف الخل إلي خليط النشا والماء ونقلب حتى يصبح الخليط سميك شوية. بعد ذلك نضرب الخليط جيدا ثم زيت الزيتون ونضربه جيدا وبشكل سليم بعد ذلك نضع عليه الخل ونخلطهم جيد ونأخذ الكريم ونضعه داخل علبه والان اصبح جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

ليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وفعالة للغاية وتحدي كما يلي:-:-