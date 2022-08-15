نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل عروس خلطة جبارة لتبييض الجسم والأماكن الحساسة سواد سنين حايختفي في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعض النساء تعاني من اسمرار الجسم وظهور البقع الداكنة سواء في الكوع والركبتين وايضا تحت الإبط وغيرها من الأماكن الحساسة بالجسم، ويسبب ذلك نوعا من الإحراج للسيدات في الكثير من الأحيان، لذلك سوف نبحث عن بعض الخلطات الطبيعية بواسطة العديد من الأعشاب والخضروات التى تساعد على تفتيح الجسم والأماكن الحساسة، نقدم اليكم هذه الخلطات بمنتهى السهولة.

خلطة الليمون لتفتيح الجسم والاماكن الحساسة

يحتوي الليمون على فيتامين (ج) الذي يساعد على تفتيح البشرة، ويعزز نمو الجلد ويساهم في إزالة الجلد الميت وتجديد خلايا الجلد.

المكونات:

عصير نصف ليمونة.

ملعقة من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار بولة صغيرة ونضع الحليب مع العسل وعصير الليمون ونقوم يخففه.

ثم نقوم بوضع الخليط على الأماكن الداكنة بالجسم وتترك لمدة ١٠ دقائق.

نغسل مكان الخليط بالماء الفاتر ويجفف ثم نقوم بالترطيب باستخدام الكريم المرطب.

خلطة الطماطم لتفتيح الجسم

تحتوى الطماطم على مضادات الأكسدة التى تساعد على تفتيح البشرة، ويحمى أيضا البشرة من أشعة ويزيل خلايا الجلد الميتة.

نقوم بإحضار قطعة من الطماطم ونقوم بتدليك المنطقة الحساسة أو اى مكان بقع في الجسم بحركات دائرية لمدة ٣ دقائق.

تترك الطماطم على البشرة لمدة ١٠ دقائق ثم تشطف بالماء البارد

تكرر هذه الطريقة مرة يومياً.

خلطة صودا الخبز لتفتيح الجسم

المكونات:

ملعقة من صودا الخبز.

مقدار قليل من الماء.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط صودا الخبز مع الماء حتى تصبح معجون.

يوضع المزيج على البشرة لمدة ٥ دقائق ثم نقوم بغسل الجسم والأماكن الحساسة بالماء البارد.

تكرر هذه الطريقة مرتين أسبوعياً.

خلطة الليمون مع الزبادى لتفتيح الاماكن الحساسة

يعد هذا الخليط من المكونات التي تساهم في تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

المكونات:

كوب من الزبادي.

عصير ليمون.

طريقة التحضير: