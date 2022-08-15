نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أول استخدام اعملي كريم النشا والترمس السحري لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد كريم النشا والترمس من الكريمات السحرية التي تعمل على تفتيح البشرة والأماكن الداكنة بشكل فوري وملحوظ، كما تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة والأماكن الحساسة بعيدا عن استخدام المواد الكيميائية الضارة بالجلد، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير هذه الخلطة بكل سهولة في المنزل دون الحاجة لاستخدام مواد كيماوية ضارة، كما يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي النشا والترمس وماء الورد ويعرف عن النشا بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة وإعطاءها الحيوية واللمعان، كما يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة وفوائد آخرى كثيرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم النشا والترمس السحري لتفتيح البشرة والأماكن الحساسة بنتيجة مضمونة.
مكونات عمل كريم النشا والترمس للتفتيح
يحتوي كريم النشا والترمس على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل مكان هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- ملعقة كبيرة ونصف من ماء الورد.
- نصف ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.
خطوات الإعداد والتحضير
للحصول على بشرة بيضاء كالحليب اعملي كريم النشا والترمس السحري بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الترمس المطحون مع نصف ملعقة من النشا ونقلبهم جيدا حتى تمتزج المكونات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة كبيرة ونصف من ماء الورد مع التقليب حتى نحصل على خليط متجانس.
طريقة الاستخدام
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لتطبيق كريم النشا والترمس السحري هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نغسل الوجه جيدا بالماء للتخلص من أي شوائب أو أتربة، بعد ذلك نقوم بتطبيق الكريم على البشرة.
- نترك الكريم على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تمتصه البشرة بشكل جيد.
- بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء والغسول المفضل للحصول على أفضل النتائج.
- نقوم بتكرار هذا الكريم ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء وخالية من العيوب.
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