انت الان تتابع خبر فيديو الفوائد العجيبة لشراب الشعير المغلي.. يقوي جهاز المناعة وعلاج لكثير من الأمراض والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أثبتت الدراسات أنّ مشروب الشعير يساعد على سد الشهية، وتقليل الشعور بالجوع، كما يعمل على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، ويعتبر الشعير أحد أنواع الحبوب المغذية والغنية بالألياف، ومن الممكن الاستفادة منه بطرق مختلفة، سواء عبر تناول الحبوب، أو عبر شرب منقوعها.

فوائد الشعير المغلي فوائد الشعير المغلي سواء كنت من محبي شاي الشعير الذي يصنع من حبوب الشعير المحمصة أو من محبي ماء الشعير الذي يصنع من حبوب الشعير النيئة، إليك أهم فوائد الشعير المغلي بشكل عام:

1- خفض مستويات سكر الدم قد يساعد شرب الشعير المغلي على زيادة كمية البكتيريا المفيدة الموجودة في القناة الهاضمة، وهذه البكتيريا قد يكون لها تأثير مباشر على مستويات سكر الدم، إذ قد يساعد هذا النوع من البكتيريا على خفض مستويات سكر الدم بمفعول قد يستمر فترة 11-14 ساعة بعد تناول هذا المشروب.

2- تحسين صحة ومظهر البشرة بسبب احتواء حبوب الشعير ومشروب الشعير المغلي على جرعة عالية من مضادات الأكسدة، فإن تناول مشروب الشعير المغلي أو شاي الشعير قد يساعد على تحسين مظهر البشرة ومكافحة علامات تقدم سن البشرة، مثل: التجاعيد، والعدسية.

3- تحسين جودة النوم والمساعدة على مكافحة اضطرابات النوم المختلفة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي، عبر: تخفيف الإمساك، وعلاج آلام المعدة. الحماية من الإصابة بتسوس الأسنان. تحسين الخصوبة وتحسين صحة البروستاتا لدى الرجال.

4- خسارة الوزن الزائد بسبب غنى مشروب الشعير المغلي بالألياف، فإن شربه بانتظام قد يساعد على تحسين الهضم وإبطاء والشعور بالشبع لوقت أطول، الأمر الذي قد يؤدي إلى كبح الشهية وتقليل كمية الطعام الذي يتم تناوله يوميًا، وبالتالي خسارة الوزن الزائد بالتدريج.

5- تقوية جهاز المناعة تحتوي بذور الشعير وماء الشعير المغلي على نسب عالية نسبيًا من فيتامين ج، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي قد تساعد على مكافحة الالتهابات المختلفة في الجسم.

6- تحسين صحة جهاز الدوران قد يساعد شرب شاي الشعير بانتظام على تحسين صحة جهاز الدوران بشكل عام، وذلك لأن شاي الشعير قد يساعد على: تحسين وتقوية الدورة الدموية في الجسم بشكل عام.

7- تزويد الجسم بجرعة عالية من مضادات الأكسدة من فوائد الشعير المغلي أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وتعمل مضادات الأكسدة هذه على مكافحة الالتهابات المزمنة المسؤولة عن التسبب بمجموعة من الأمراض، مثل: التهابات المفاصل، والنقرس، والامراض العصبية المختلفة، والسرطان

والشعير هو المادة الوحيدة التي تصلح لتغذية الأشخاص المصابين بأمراض السكري والسرطان في الشعير يصبح من الضروريات.

والشعير يأتي في الدرجة الأولى من حيث الألياف الغذائية بالمقارنة مع القمح والشوفان ، وكذلك الرز والذرة. ويأتي كذلك في المستوى الأول من حيث المضادات للأكسدة، ونلاحظ أن خبز الشعير يميل إلى اللون الداكن نظرا لتأكسد المركبات بتعرضها للهواء.