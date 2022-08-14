نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج القولون العصبي أفضل الأعشاب الطبيعية قي المنزل مفيش وجع بطن تانى في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج القولون العصبي وانتفاخ البطن والغازات بطريقة فعالة سهلة باستخدام الأعشاب الطبيعية. والآن أترككم مع نبذة بسيطة عن أعراض القولون يتمثل القولون العصبي، وكيفية علاج القولون عن طريق الأعشاب الطبيعية في المنزل والتخلص من تقلصات المعدة والشعور بالامتلاء والانتفاخ.

حيث يشعر مريض القولون العصبي ببعض الأعراض مثل الامتلاء والتعب والآلام والمغص والتلبك المعوي. أحيانا إسهال وبعض الأوقات إمساك، وهو ما يؤدي في النهاية إلى وجود اضطراب في الجهاز الهضمي للمريض وبالتالي يتعرض إلى سوء الهضم والشعور بالقيء أحيانا

علاج القولون بالأعشاب الطبيعية

استخدام النعناع يعتبر النعناع علاج فعال وممتاز جداً حيث يعمل على تهدئة حركة الأمعاء . ويساعد على استرخاء عضلات جسم الإنسان لما يحتويه من زيوت طيارة ويعد من أفضل الأعشاب التي تعالج القولون العصبي.

علاج القولون بالكراويا

من اشهر أعراض القولون الانتفاخ والشعور بامتلاء المعدة ومن اشهر مزايا نبات ” الكراويا ” أن يقلل من الانتفاخ . وبالتالي يعتبر علاج جيد جداً عند استخدام كوب من الكراويا يوميا بعد الغداء يريح المعدة ويساعد على الاسترخاء.

العلاج بعشب اليانسون

اليانسون من النباتات الطبيعية الشائعة التي تعمل على تهدئة أعصاب الإنسان ولذلك فهو يعد جيد لمرضى القولون. حيث يعمل على تخفيف الأعراض وتهدئته والمزاج العام.

الزنجبيل يعالج الكثير من أمراض الجهاز الهضمي

يساهم الزنجبيل بعناصره الغنية التي تحتوي على العديد من المواد الفعالة في التأثير على حركة الجهاز الهضمي.

عشب بذرة الكتان

3 ملاعق من مسحوق بذور الكتان والكثير من الماء لها فاعلية في معالجة الالتهاب الذي يسببه القولون . بالإضافة لدورها الفعال في تهدئة الأمعاء، إضافة لذلك فهي تحتوي على الكثير من المعادن التي يجتاحها الجسم وقد يكون فقدها بسبب الإسهال.

ولذا ينصح تقرير طبي بتناول ملعقة من مسحوق بذور الكتان يوميا للمساعدة على تليين عملية الإخراج وحركة الأمعاء.

الحلبة أحد افضل المشروبات الطبيعية للقولون

أبحاث علمية سابقة أكدت على فاعلية الحلبة في إعادة القولون العصبي إلى قوته ومساعدتها في تخلصه من المخاط الزائد وأيضاً تساعد على علاج الإمساك.

أعشاب الشمر

تتسبب حركة جدران المعدة في بعض الآلام للمريض ويعد نبات الشمر المغلي احد العلاجات التي تساعد على تسكين هذه الآلام بل والقضاء عليها أن شاء الله.