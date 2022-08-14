نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي حلوي سنكرز الباردة في المنزل بنفسك بدلاً من شرائها من الخارج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد حلوى سنكرز الباردة ، من الحلويات البسيطة والسريعة والغير مكلفة، لأنها لا تحتاج إلي وقت أو مجهود عند إعدادها في المنزل، وهي وصفة لعشاق تحضير وصفات الحلويات الباردة السهلة والسريعة، وهي من الحلويات التي ترغب في تناولها الكبار والصغار لمذاقها الطيب واللذيذ، ويمكن تحضيرها في المنزل بأكثر من طريقة وهي من الحلويات الشهية التي لها شكل رائع وجميل يمكن تحضيرها للضيوف بشكل سريع فهي تتكون من مكونات بسيطة ولا تحتاج إلي الفرن، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل حلوى سنكرز الباردة في المنزل.

مكونات عمل حلوى سنكرز الباردة

من هنا سوف نذكر لكم مقادير عمل هذه الحلوى الشهية وهي كالاتي:-

14 قطعة من البسكويت السادة.

170 جرام من القشطة.

نصف كوب من الحليب السائل.

مغلف من الكريم كراميل البودرة.

باكو من الكريمة البودرة.

6 ألواح من شوكولاتة السنكرز.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير حلوى سنكرز الباردة في المنزل بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار محضرة طعام، ونضع به البسكويت ونطحنه جيداً، حتي يصبح ناعماً. ثم نضع البسكويت المطحون في وعاء عميق، ثم نضيف إلية الزبدة ونخلطهم جيداً، حتي يصبح الخليط متماسكاً. بعد ذلك نرص خليط البسكويت في صينية، ونضغط عليه باليدين جيداً، ثم نتركه جانباً. ثم نضع القشطة في وعاء الخلاط الكهربائي، ثم نضيف الكريم كراميل، والكريمة، والحليب ونخلطهم جيداً، لمدة خمس دقائق حتي يصبح قوام الخليط كالكريمة. بعد ذلك نسكب الكريمة فوق البسكويت، ونفرده ليصبح متساوياً، ثم نضع الصينية في الثلاجة. نضع في قعر قدر كمية قليلة من الماء، ثم نتركها علي نار متوسطة ليغلي الماء، ثم نضع فوق القدر، وعاء زجاجياً عميقاً قابلاً للحرارة. ثم نقطع الشوكولاتة السنكرز، ونضعها في وعاء ونقلبها علي النار خفيفة، حتي الذوبان، ثم نرفعها من علي النار. بعد كدة نخرج الصينية من الثلاجة، ونسكب الشوكولاتة الذائبة، فوق طبقة الكريمة. ثم نضع الصينية داخل الثلاجة، ونتركها لمدة لا تقل عن 5 ساعات، ثم نقطعها ونوزعها في أطباق التقديم، بالهناء والشفاء.

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هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير هذه الكيكة الشهية وهي كالاتي:-