احلي من البيوتي سنتر.. طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر في البيت وتغطية مثالية للشيب بدون كوافير

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عمر شويل - جدة التزين في المنزل وخارج المنزل أمر تهتم به جميع الفتيات والسيدات، وخاصة للسيدات المتزوجات يفضلن الظهور أمام أزواجهن بأفضل شكل، لذلك يقمن بتغيير لون شعرهن من فترة لأخرى، حيث أن صبغات الشعر تزيد من جمال الفتاة وربة المنزل، وتقوم كل فتاة وسيدة باختيار اللون المناسب لبشرتها والتي ترغب فيه، ويعتبر اللون الأحمر الأكثر بحثاً، حيث يناسب معظم البشرات ويزيد من جمال الفتاة، ولكن صبغة الشعر في الصالونات يحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة، لذلك تبحث الفتيات عن طريقة صبغ الشعر في المنزل والتوفير في المصاريف، لذا سوف نوضح لكم طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر في المنزل.

طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر في البيت

صبغ الشعر في المنزل أمر سهل ولا يعتبر مُعقد، ولكن يحتاج إلى تركيز أثناء توزيع الصبغة على الشعر حتى لا يتم التأثير بالسلب على البشرة، كما إنه يوفر الكثير على كل فتاة وسيدة ويمكنها صبغ الشعر في أي وقت، ويمكن اختيار الدرجة المطلوبة من الاحمر الداكن أو الفاتح حسب لون البشرة، وتتمثل مكونات وصفة صبغ الشعر باللون الاحمر في الآتي.

المكونات

صبغة اللون الاحمر.

فرشاة مخصصة الصبغات.

عبوة من الأكسجين.

قفازات يد بلاستيكية.

فازلين.

وعاء.

طريقة تحضير صبغ الشعر باللون الاحمر في البيت

تتعدد أنواع وألوان الصبغات، ويمكن لكل فتاة النوع واللون المعتادة على استخدامه أو الاكثر جودة حفاظا على صحة الشعر لتجنب تساقطه أو تلفه، ويمكن صبغ الشعر في المنزل من خلال المكونات السابقة وإتباع الخطوات التالية.