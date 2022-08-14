نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض.. كريم البنجر والنشا الرهيب لتوريد الخدود والشفايف وتبيض البشرة من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف ، البنجر من الخضروات الطبيعية التي لها فوائد كثيرة جدا للجسم ولذلك يجب تناول البنجر يوميا لأنه يمد الجسم بعناصر غذائية مفيدة وصحية ولكن الجديد أن في هذه الوصفة أن البنجر يستخدم في توريد الشفايف والخدود أيضا، لأن المرأة تحتاج إلى ترى نفسها جميلة وجذابة حتى تشعر بالثقة في نفسها ولو قامت بشراء مورد الخدود الذي يحتوي على مواد كيميائية تضر على البشرة حيث تؤدي إلى جفاف البشرة وتشقق الشفايف، علاوة على ذلك يكون سعرها عالى جدا بالنسبة للوصفة التي سوف لكم، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة توريد الخدود والشفايف

النشا يدخل في الكثير من الوصفات التي تعمل على ترطيب البشرة والشفايف، ولو أردت البنت شراء منتج يحتوي على نشا سوف يكون سعره عالي، ونحن لا نريد أن تشتري ربة المنزل شراء مثل هذه المنتجات، مع العلم أن الوصفة التي نقدمها لكم لا تسبب حساسية مفرطة مثل أي كريم أو مورد خدود، ولذلك نحن وجدنا إقبال شديد على هذه الوصفة لما وجدوا لها من نتيجة هائلة وفعالة وتتلخص المكونات في:

حبة كبيرة من البنجر.

ملعقة من معلقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

خطوات تحضير الوصفة واستخدامها

جميع المكونات سهلة وبسيطة وآمنة جدا على البشرة ولا تسبب أي مشاكل مثل الوصفات الأخرى، مع العلم أن هذه الوصفة تناسب جدا في فصل الشتاء لأن الجسم يحتاج إلى ترطيب عالي بسبب قلة تناول شرب الماء، وتتلخص المكونات في: