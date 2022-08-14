نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض.. كريم البنجر والنشا الرهيب لتوريد الخدود والشفايف وتبيض البشرة من أول استعمال في المقال التالي
عمر شويل - جدة البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف ، البنجر من الخضروات الطبيعية التي لها فوائد كثيرة جدا للجسم ولذلك يجب تناول البنجر يوميا لأنه يمد الجسم بعناصر غذائية مفيدة وصحية ولكن الجديد أن في هذه الوصفة أن البنجر يستخدم في توريد الشفايف والخدود أيضا، لأن المرأة تحتاج إلى ترى نفسها جميلة وجذابة حتى تشعر بالثقة في نفسها ولو قامت بشراء مورد الخدود الذي يحتوي على مواد كيميائية تضر على البشرة حيث تؤدي إلى جفاف البشرة وتشقق الشفايف، علاوة على ذلك يكون سعرها عالى جدا بالنسبة للوصفة التي سوف لكم، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات وصفة توريد الخدود والشفايف
النشا يدخل في الكثير من الوصفات التي تعمل على ترطيب البشرة والشفايف، ولو أردت البنت شراء منتج يحتوي على نشا سوف يكون سعره عالي، ونحن لا نريد أن تشتري ربة المنزل شراء مثل هذه المنتجات، مع العلم أن الوصفة التي نقدمها لكم لا تسبب حساسية مفرطة مثل أي كريم أو مورد خدود، ولذلك نحن وجدنا إقبال شديد على هذه الوصفة لما وجدوا لها من نتيجة هائلة وفعالة وتتلخص المكونات في:
- حبة كبيرة من البنجر.
- ملعقة من معلقة من النشا.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من زيت جوز الهند.
خطوات تحضير الوصفة واستخدامها
جميع المكونات سهلة وبسيطة وآمنة جدا على البشرة ولا تسبب أي مشاكل مثل الوصفات الأخرى، مع العلم أن هذه الوصفة تناسب جدا في فصل الشتاء لأن الجسم يحتاج إلى ترطيب عالي بسبب قلة تناول شرب الماء، وتتلخص المكونات في:
- يجب تقطيع البنجر ويتم وضعه في الخلاط.
ويتم خفق البنجر في الخلاط.
- يتم تصفية البنجر و يتم تقليب النشا وباقي المكونات حتى يذوب النشا.
- يتم وضع الخليط على النار ويتم التقليب حتى يتجانس المكونات.
- يجب التقليب حتى يذوب النشا.
- يجب ترك الخليط حتى يبرد تماما.
يجب وضع الخليط في علبة نظيفة تماماً.
- يجب أخذ كمية مناسبة من الكريم على الوجه والشفايف.
- يجب الاستمرار على هذه الوصفة لمدة ثلاث شهور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنبلة التبيض.. كريم البنجر والنشا الرهيب لتوريد الخدود والشفايف وتبيض البشرة من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.