نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاطس المطاعم الشهيرة.. ملعقة واحدة لقلي البطاطس المقرمشة بدون نقطة زيت هتبقي مقرمشة ولذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيوت نهائي ، يعشق معظم الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار البطاطس المقلية المقرمشة، لكن الأكثار من تناولها يؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية لذا يسعي البعض البحث عن افضل طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيوت نهائيا، حيث تحتوي البطاطس على العديد من العناصر والمواد الغذائية اللازمة لبناء الجسم، كما إنها مفيدة في تنظيم حركة الأمعاء وتساعد على الهضم بشكل طبيعي، كما إن الإكثار من تناول البطاطس المقليه يعمل على زيادة الوزن وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم، لذا يجب الحرص على عدم الإكثار من تناول البطاطس المقلية.

قلي البطاطس المقرمشة بدون زيوت نهائي

تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة للحصول على البطاطس المقرمشه دون استخدام الزيت، وسنقدم لكم أحدي الطرق في السطور التالية، ومن مكونات هذه الطريقة:

كبيرة من البطاطس.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

٢ كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

طريقة التحضير

قبل البدء في إتباع الخطوات علينا غسل البطاطس جيداً ثم إتباع الخطوات البسيطة التالية:

نحضر إناء ونقطعه به البطاطس على هيئة أصابع.

نضع اصابع البطاطس في الماء المغلي ونضعه على النار يغلي لمدة حوالي خمس دقائق.

نرفع البطاطس من على النار ونضعها في مصفاه حتى تتخلص من المياه.

نقوم بوضع باقي المكونات معاً وتقليبهم جيداً.

نحضر صينية ونضع عليها بعض أوراق الزبدة حتى لا تلتصق بها البطاطس.

نحضر صينية ونضع عليها بعض أوراق الزبدة حتى لا تلتصق بها البطاطس. نرص البطاطس واحدة بجوار الأخري ونرش عليها الخليط السابق إعداده

.نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونقوم بإدخال الصينية.

نترك الصينية لمدة حوالي ربع ساعة تقريباً او حتى تأخذ البطاطس اللون الذهبي.

يفضل تقديم البطاطس ساخنة.

فوائد البطاطس المقليه