نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشكولاتة من الكاكاو وتطبيقها لعمل فيريرو روشية في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الشكولاتة من الكاكاو في المنزل وبالتأكيد ستحصل على الطريقة المثالية التي تريد أن تخرجها في النهاية بأموال زهيدة، بالإضافة إلى أنك تستطيع أن تقوم بإضافتها في أي حلوى تريد، بل وتستطيع تناولها بمفردها، لذلك إليك الآن كامل التفاصيل حول طريقة الإعداد.

طريقة عمل الشكولاتة من الكاكاو

بما أن هناك العديد من أنواع الشكولاتة في الأسواق بأسعار وأطعم مختلفة، سنتعرف الآن على الطريقة المثالية التي تستطيع أن تقوم بتطبيقها، وهذا من أجل صنعها بطريقة جيدة داخل المنزل بدون أن تلمسها يد غيرك، وتعرف عليها الآن خلال الفقرات التالية.

مكونات عمل الشكولاتة من الكاكاو

¼ كوب من الكاكاو الخام.

¾ كوب من الحليب السائل.

¼ كوب من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة الطبيعية.

طريقة تحضير الشكولاتة في المنزل

يجب أن تقوم بالعمل على إعداد بعض الأشياء قبل أن تقوم بالتحضير، وتعرف عليها الآن خلال النقاط التالية:

قم بوضع إناء على النار، وضع جميع المكونات والعمل على خلطها.

يجب أن تقوم بالتقليب بشكل مناسب حتى يغلي الحليب مع الكاكاو.

قم بغلق النار على الإناء، وأبدأ بوضع الزبدة وأحرص على التقليب حتى ذوبان الزبدة.

ضع الآن الخليط مرة أخرى على النار مع التقليب المستمر، وهذا لكي يسمك قوام الخليط ويبدأ في التحول إلى شكولاتة.

يجب أن تقوم الآن بصب الخليط في القوالب أو الكاسات المناسبة، ويمكنك بعد ذلك تزيينها بالمكسرات أو الجوز هند المبشور.

أحرص على وضعهم في الثلاجة حتى يتماسك ويبرد.

طريقة عمل فيريرو روشية

يمكنك عمل شكولاتة فيريرو روشية في البيت بكل سهولة، وهذا عن طريق اتباع النقاط التالية: