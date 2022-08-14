الكيكة العادية الهشة مثل الكيكة الإسفنجية بارتفاع يصل لحافة القالب

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عمر شويل - جدة تحرص كثير من الأمهات على عمل الكيكة العادية بشكل يومي لتقديمها كإفطار خفيف مع كوب من الشاي أو الحليب، وقد يجد البعض صعوبة في عمل الكيك، ولا يحصلون على نتائج جيدة من حيث الشكل والمذاق، ولنجاح عمل الكيك التزمي سيدتي بخطوات طريقة التحضير وبالمقادير المضبوطة للمكونات، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، وفي هذا المقال أسهل طريقة لعمل الكيكة العادية بقوام وإرتفاع الكيك الإسفنجي وبمكونات إقتصادية وخطوات بسيطة وسريعة. مكونات الكيكة العادية

(الكوب المعياري المستخدم سعة 250 مللي) 4 بيضات بحرارة الغرفة.

كوب ونصف من السكر.

كوب إلا ربع من الزيت أو الزبدة المذابة.

كوب وربع من الحليب.

3 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر(ظرف ونصف من البيكنج بودر).

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال أو بشر الليمون. طريقة التحضير

سنقدم لكم فيما يلي خطوات عمل الكيكة العادية بأسهل طريقة: نخفق بالمضرب الكهربي البيض مع ملعقتين من الفانيليا وملعقة صغيرة من بشر البرتقال لمدة خمس دقائق. ثم نضيف كوب ونصف من السكر بالتدريج مع استمرار الخفق حتى يصبح لون الخليط أبيض وقوامه كريمي. ثم نضيف كوب إلا ربع من الزيت أو الزبدة المذابة مع الخفق المستمر. نزود كوب وربع من الحليب مع استمرار الخفق. ننخل 3 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات مع إضافة رشة من الملح وظرف ونصف من البيكنج بودر. نضيف الدقيق بالتدريج مع استمرار الخفق بالمضرب الكهربي حتى يمتزج الدقيق مع باقي المكونات. نضع خليط الكيكة في قالب كيك مقاس 28 مدهون بالزبدة أو الزيت ومبطن بقليل من الدقيق أو بورق زبدة. تخبز الكيكة في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 50 دقيقة على الرف الأوسط مع إشعال النار من أسفل فقط. نختبر نضج الكيكة بعود خشبي إذا خرج نظيفاً دل ذلك على تمام النضج. ثم نخرج الكيكة من الفرن ونقلبها على صينية مسطحة حتى تبرد تماماً. يمكنك تزيين الكيكة بالكريمة أو تقديمها سادة على حسب الذوق.

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