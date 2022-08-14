نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة السميد الخالية من الدقيق بمذاق مميز ولذيذ وبكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة السميد ، من أنواع الكيك اللذيذة والمميزة فهي خالية من الدقيق تماما، كما أنها ذات مذاق لذيذ ومميز ويمكن إعدادها بمكونات بسيطة وخطوات سهلة للغاية وبأقل مجهود، فهذه الكيكة تعد بواسطة المضرب الكهربائي ولا تتطلب الكثير من الخطوات، كما أنها تعد كذلك من أنواع الكيك سريعة التحضير، فبعدما ننتهي من خلط مكوناتها نضعها في الفرن لمدة لا تتخطى الربع ساعة وستكون بعد ذلك جاهز للأكل.

كما يوجد العديد من الوصفات اللذيذة والشهية والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة مثل طريقة عمل الباتيه الهش أو القراقيش بالسمسم اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة السميد.

مكونات كيكة السميد

تتميز هذه الكيكة بخلوها من الدقيق، فهي تعد بالسميد فقط ومكوناتها كالتالي:

بيضتين.

رشة من الملح.

رشة من الفانيليا.

٨٠ جرام سكر.

٨٠ مل من الزيت.

٨٠ مل من عصير البرتقال الطبيعي.

ربع كيلو من السميد.

١٢ جرام بيكنج بودر.

للتزيين

١٥٠ مللي من عصير البرتقال الطبيعي.

ملعقة من السكر.

مقدار مناسب من صوص الشوكولاتة البيضاء.

مكسرات للتزيين حسب الرغبة.

طريقة التحضير

إعداد كيكة السميد لا يتطلب الكثير من المجهود أو الوقت، فهي تعد بواسطة المضرب الكهربائي وطريقة تحضيرها كالتالي: