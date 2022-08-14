طريقة عمل كيكة السميد الخالية من الدقيق بمذاق مميز ولذيذ وبكل سهولة

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عمر شويل - جدة كيكة السميد ، من أنواع الكيك اللذيذة والمميزة فهي خالية من الدقيق تماما، كما أنها ذات مذاق لذيذ ومميز ويمكن إعدادها بمكونات بسيطة وخطوات سهلة للغاية وبأقل مجهود، فهذه الكيكة تعد بواسطة المضرب الكهربائي ولا تتطلب الكثير من الخطوات، كما أنها تعد كذلك من أنواع الكيك سريعة التحضير، فبعدما ننتهي من خلط مكوناتها نضعها في الفرن لمدة لا تتخطى الربع ساعة وستكون بعد ذلك جاهز للأكل.
كما يوجد العديد من الوصفات اللذيذة والشهية والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة مثل طريقة عمل الباتيه الهش أو القراقيش بالسمسم اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة السميد.
مكونات كيكة السميد
تتميز هذه الكيكة بخلوها من الدقيق، فهي تعد بالسميد فقط ومكوناتها كالتالي:
- بيضتين.
- رشة من الملح.
- رشة من الفانيليا.
- ٨٠ جرام سكر.
- ٨٠ مل من الزيت.
- ٨٠ مل من عصير البرتقال الطبيعي.
- ربع كيلو من السميد.
- ١٢ جرام بيكنج بودر.
للتزيين
- ١٥٠ مللي من عصير البرتقال الطبيعي.
- ملعقة من السكر.
- مقدار مناسب من صوص الشوكولاتة البيضاء.
- مكسرات للتزيين حسب الرغبة.
طريقة التحضير
إعداد كيكة السميد لا يتطلب الكثير من المجهود أو الوقت، فهي تعد بواسطة المضرب الكهربائي وطريقة تحضيرها كالتالي:
- بواسطة المضرب الكهربائي نخفق كلا من السكر والبيض ورشة الملح ورشة الفانيليا جيدا حتي يصبح الخليط باللون الفاتح.
- ثم نقوم بإضافة كمية الزيت و٨٠ مل من عصير البرتقال ونخفق مجددا لمدة دقيقتين.
- ثم نقوم بإضافة السميد والبيكنج بودر ونخفق جميع المكونات مجددا مع بعضها البعض حتي تمتزج وتتجانس جميع المكونات جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإحضار صينية مقاس ٢٨ وندهنا بمادة دهنية من جميع الجهات وننثر فوق المادة الدهنية القليل من السميد.
- ثم نقوم بصب خليط الكيك في الصينية، ثم ندخلها في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ١٥ دقيقة.
- وبعدما تمر المدة نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد.
- ثم نقوم بوضع ١٥٠ مللي من عصير البرتقال مع ملعقة من السكر في إناء على النار ونترك العصير يغلي لمدة دقيقتين، ثم نرفعه من على النار.
- ثم نسقي الكيكة بعصير البرتقال جيدا، ثم نوزع فوقها مقدار مناسب من صوص الشوكولاتة البيضاء أو الكريمة.
- وبعد ذلك نضع فوق طبقة الشوكولاتة أو الكريمة القليل من المكسرات المرغوب فيها.
- ثم تكون الكيكة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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