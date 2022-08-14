نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارثه بالزيوت الموجودة في المنزل يجب معرفتها سريعًأ لماذا يجب استبدال الزيت المكرر أو المهدرج بالزيت المعصور على البارد أو زيت الخردل؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والعديد من المشاكل الصحية الأخرى يجعلنا جميعًا نفكر في التغييرات في نمط حياتنا والذي يمكننا إجراؤها لتجنب ذلك. الزيت هو أحد الأجزاء الرئيسية في نظامنا الغذائي اليومي الذي لا مفر منه ولذلك يجب على المرء أن يعرف كل شيء لاستخدامه لفوائده الصحية. هناك أنواع مختلفة من زيوت الطهي متوفرة في الأسواق اليوم لتلبية الاحتياجات الغذائية. زيت الخردل مشتق من بذور الخردل الأسود، وهو زيت أصفر لاذع قليلاً. يوصي معظم خبراء الصحة وخبراء التغذية اليوم باستخدام زيت الخردل بدلا من الزيوت المكررة أو ما تعرف بالزيوت المهدرجة أيضًا.

فيما يلي بعض فوائد استخدام زيت الخردل للطبخ

تعرف على بعض مزايا استخدام زيت الخردل والزيوت الطبيعية المعصورة على البارد في حياتنا اليومية.

يحتوي زيت الخردل المستخلص بطريقة العصر البارد على دهون صحية لا تتراكم في الأوعية الدموية.

إنه مصدر غني لـأوميغا 3 والأحماض الدهنية أوميغا 6 التي تعتبر غنية بمضادات الأكسدة وتساعد في تجديد وإصلاح خلايا الجسم.

يساعد زيت الخردل في خفض مستويات الكوليسترول السيئ لأنه لا يلتصق بجدران الشرايين ويسدها.

زيت الخردل هو مكون مضاد للميكروبات يساعد في الحماية من العدوى.

وللمزيد من فوائد زيت الخرد للشعر والجسم خصصنا لكم هذا المقال الرائع.

لماذا لا تستخدم الزيت المكرر؟

على الرغم من أن الزيت المكرر يحظى بشعبية كبيرة وقد استخدمناه على نطاق واسع، فإليك بعض النقاط التي يجب ملاحظتها حول سبب تجنبه:

الزيت المكرر طبيعي ولكن تتم معالجته من خلال تقنيات مختلفة لجعل الزيت يبدو نقيًا وأخف لونًا.

نظرًا لأنه يتم معالجته آليًا، لإعطائه مدة صلاحية أطول، تخضع الزيوت المكررة لعملية الهدرجة حيث يتم تحويل الدهون غير المشبعة إلى مادة صلبة عن طريق إضافة الهيدروجين، مما يؤدي إلى زيادة الدهون غير المشبعة وهو ما يضر بصحتنا.

ليس لها فوائد صحية كثيرة.

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم بشكل يومي للزيت المكرر أو المهدرج إلى إلىسرطان والسكري ومشاكل الجهاز الهضمي والسمنة وضعف المناعة. ملحوظة مهمة: تختلف الزيوت المهدرجة عن زيت النخيل الطبيعي.