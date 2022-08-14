ضعي صابونة على الكوكاكولا ولن تصدقي النتيجة التي تحدث عند وضعهم معاً

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عمر شويل - جدة تريدين التخلص من اسمرار البشرة الناتج عن حروق الشمس والتخلص من أي بقع داكنة في الجسم إليك وصفة الكوكاكولا السحرية في تبييض البشرة لمعرفة تحضير الوصفة وإعدادها تابعي هذا المقال إلى آخره سوف تتعرفين على قنبلة التفتيح وصفة الكوكاكولا بالصابون وهي وصفة مجربة ولن تترك لكي أي أضرار على البشرة، حيث إنها تعمل على إزالة الجلد الميت والشعر الزائد وتمنحك التبييض اللازم. ضعي صابونة على الكوكاكولا (وصفة الكوكاكولا والصابون للبشرة) المكونات: نصف كوب من الصابون المبشور أي نوع.

نصف كوب من الكوكاكولا.

ملعقة صغيرة مملوءة من دقيق النشا.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من البيكنج بودر أو خميرة الحلويات. طريقة تحضير الوصفة: أحضري وعاء نظيف وعميق يتحمل درجة الحرارة.

ابدأي ببشر قطعة الصابون باستخدام المبشرة اليدوية.

أضيفي إلى بشر الصابون مقدار الكوكاكولا.

ثم ارفعي المكونات على نار هادئة.

قلبي الخليط جيدا إلى أن يتم إذابة جميع قطع الصابون.

بعد ذلك أضيفي مقدار النشا.

قلبي المكونات جيدا إلى أن يحدث تجانس فيها بينها وتحصلين على قوام كريمي.

بعد ذلك ارفعي الخليط من على النار ودعيه جانبا إلى أن يبرد تماما.

ثم بعد ذلك أضيفي البيكنج بودر وعصير الليمون إلى الكريم.

قلبي المكونات جيدا إلى أن تحصلي على خليط متجانس تماما. طريقة استخدام وصفة الصابون والكوكاكولا لاستخدامك وتجربة وصفة الصابون والكوكاكولا يلزم القيام ببعض الخطوات بالترتيب للحصول على نتائج مبهرة، ويمكننا توضيحها لكي من خلال الآتي: أولا: في البداية قومي بغسل المنطقة المراد تفتيحها بالماء الدافئ لإزالة الأتربة العالقة بها باستخدام الغسول.

ثانيا: ثم بعد ذلك خذي جزء من الكريم وافرديه على هذه المنطقة باستخدام اليدين.

ثالثا: ثم اتركي الكريم عليها لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة.

رابعا: وبعد انتهاء المدة المحددة قومي بشطف هذه المنطقة جيدا لإزالة بقايا الكريم بالماء الفاتر.

خامسا: للحصول على أفضل النتائج يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف تحصلين على نتائج مبهرة لبشرتك حيث تحصلين على بشرة ناصعة البياض حتى لو كان السواد منذ سنين. تعد وصفة الكوكاكولا والصابون من الوصفات الشهيرة والتي يعتمد عليها كثيرا في صالونات التجميل للحصول على بشرة متألقة بيضاء ولامعة في غضون دقائق معدودة، ويمكنك إعداد هذه الوصفة بسهولة داخل منزلك دون حاجتك إلى الذهاب إلى صالون التجميل ودفع مبالغ خيالية في تبييض البشرة حيث يمكنك إعداد هذه الوصفة بكل سهولة وفي بضع دقائق لأن كل مكوناتها من داخل مطبخك.

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