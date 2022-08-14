طريقة عمل حلى التراميسو بعدة أنواع مختلفة من البسكويت

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عمر شويل - جدة طريقة عمل حلى التراميسو يعتبر اشهى انواع الحلويات حيث انها حلى ايطالى الاصل فهى من الحلويات الغربية اللذيذة المتميزة وقد تم تداولها وانتشارها الى جميع دول العالم، حيث طريقة تحضير حلى التراميسو تكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، وايضا سهلة وسريعة فى اعدادها وذلك بتباع الخطوات حيث انها لا تاخذ وقت طويل ولا مجهود، حيث انها من الحلويات التى يحبها ويفضلها كل من الكبار والصغار وذلك لمذاقها الشهى اللذيذ، حيث انها من الحلويات التى تمد الجسم بطاقة كبيرة تساعدة فى نشاطة الحركى والذهنى، حيث يمكن تحضيرها بعدة أنواع من البسكويت أو بنكهات مختلفة من القوة او النسكافيه أو الشوكولاتة المبشورة لتزيين الوجة كما يمكن التعرف على طريقة عمل مولتن كيك بالشكولاتة وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن طريقة عمل حلى التراميسو. طريقة عمل حلى التراميسو المقادير 1 كيس بسكويت أصابع.

1/2 كوب شوكولاتة مبشورة.

200 غرام جبن كريمى.

1/4 كوب سكر ناعم.

1/2 كوب كريما خفق.

1 ملعقة كبيرة حليب سائل.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

3 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

1/2 كوب ماء دافئ. خطوات عمل حلى التراميسو القيام بذوبان القهوة بالماء الدافئ. يتم احضار بولة عميقة كبيرة يتم خفق الكريما ثم أضيفى إليها ملعقتين صغيرتين من خليط القهوة. ثم فى بولة اخرى يتم خفق السكر مع الجبن والفانيليا والحليب وملعقتين من خليط القهوة وملعقتين من الشوكولاتة المبشورة واخلطيهم جيدا حتى تتجانس المكونات. القيام باضافة 3/4 الكريما إلى وعاء خليط الجبن وقومى بالتقليب من أسفل لأعلى بشكل دائرى. ثم اغمسي البسكويت فى خليط القهوة ثم قومي برص عدة طبقات متتالية منه فى قاع صينية التقديم. يتم صب خليط الكريم والجبن فوق البسكويت ثم قومي بتسوية السطح بظهر ملعقة. للتزيين رشي الوجه بما تبقى من الشوكولاتة المبشورة ويمكنك تشكيل وردات بالربع المتبقى من الكريما. كيفية عمل حلى التراميسو بالأوريو المقادير 1 عبوة بسكويت أوريو.

1 كوب جبن كريمى.

1/4 كوب سكر ناعم.

1 كوب كريما خفق.

1 كوب حليب.

رشة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة نسكافيه.

1/2 كوب ماء دافئ.

أوريو مسحوق للتزيين. خطوات عمل حلى التراميسو بالأوريو القيام بذوبان النسكافيه بالماء الدافئ. يتم احضار بولة عميقة كبيرة يتم خفق الكريما ثم أضيفى إليها السكروالجبن والفانيليا ثم اخلطيهم جيدا حتى تتجانس المكونات. ثم قومي بتكسير الأوريو إلى قطع كبيرة ثم قومي برص طبقة من البسكويت فى قاع كاسات التقديم واسكبي فوقها ملعقتين من النسكافيه. القيام بصب طبقة من خليط الكريم والجبن فوق البسكويت ثم قومي بتسوية السطح بظهر ملعقة. ثم وزعي طبقة أخرى من البسكويت والنسكافيه ثم مزيج الكريما وكرري الطبقات حتى تنتهي الكميات. يتم ادخال الكاسات الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات قبل التقديم. ثم زيني الوجه بالأوريو المسحوق وبذلك يكون جاهز للتقديم.

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