فكرة عبقرية بكيس خميرة ينصح بها الأطباء طبقيها على شعرك وهتشوفي اختلاف 180 درجة‏

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من السيدات والنساء التي تعاني من مشاكل الشعر عن خلطات ووصفات طبيعية تجعلهم يعالجون مشاكل الشعر بطريقة صحية، حيث تعد هذه الخلطات من مكونات طبيعية بنسبة 100% ولها فوائد كثيرة للصحة والبشرة والجسم، ومن الجدير بالذكر أن هذه الوصفات المجربة تعمل على تقوية بصيلات الشعر وإعادة تقوية الشعر ومنحه اللامعان والترطيب الضروي، ولذلك نوضح لكم أحد تلك الوصفات الطبيعية اليوم وهي وصفة الخميرة لفرد الشعر. فكرة عبقرية بكيس خميرة (فرد الشعر بالخميرة) المكونات: ملعقة من الخميرة الفورية.

معلقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقتين من اللبن. طريقة التحضير والاستخدام: ضعي الخميرة والحليب والعسل في وعاء ثم امزجي هذا الخليط حتى يصبح قوام متجانس لتتمكني من استخدامه.

ثم بعد ذلك اقسمي شعرك إلى أربع أجزاء متساوية واستخدمي فرشاة لوضع الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

ثم يترك هذا الخليط على الشعر حوالي ساعتين إلى ثلث ساعات أو حتى يجف الخليط على الشعر.

واستخدمي غطاء الشعر وضرورة تغطية الشعر حتى لا يتعرض الشعر إلى الهواء.

كما يجب أن يكون الشعر مغطى بالكامل في وضع حراري محكم للحصول على أفضل النتائج.

ثم اغسلي شعرك بالماء الدافئ ثم ضعي البلسم على شعرك لمدة 3 دقائق وقومي بشطفه بالماء الفاتر مرة أخرى.

وعليك أن تكرري هذه الوصفة المضمونة على شعرك مرة كل أسبوع لتطويل الشعر. وصفة الخميرة والحليب لفرد الشعر الخشن المكونات: معلقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتين من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق من الحليب.

صفار بيضتين.

معلقة كبيرة من النشا الذرة. طريقة التحضير والاستخدام: اخفقي البيض في وعاء زجاجي أو بلاستيكي حتى يصبح سائلا تماما لتتمكني من إضافته للوصفة.

ثم بعد ذلك ضيفي الخميرة مع السكر والحليب الدافئ في وعاء آخر.

ثم بعد ذلك ضعي الخليط في الميكروويف وقلبيها جيدا لبضع دقائق.

وانتظري حتى تخمر الخميرة وتأكدي من أنها نشطة وانتظري عشر دقائق.

ثم أضيفي باقي المكونات إلى الخميرة وصفار البيض واخلطي المكونات جيدا حتى يصبح الخليط متجانسا.

وبعدها افردي هذه الخلطة على شعرك وغطى الرأس جيدا لأنها خطوة مهمة وبعد ذلك اشطفي الرأس بالماء الدافئ. تعتبر وصفة الخميرة لفرد الشعر من الوصفات الطبيعية المجربة التي ستجعلك تتخلصين من مشكلة تشابك الشعر وتففصه، حيث إنها تعطي الشعر الحيوية والانسيابية التي ترغبي فيها، ولذلك يعتبرها البعض بمثابة وصفة كيراتين طبيعي لفرد الشعر والتخلص تماما من التموج والخشونة، ومن الجدير بالذكر أن تلك الوصفة تحتاج إلى عملها مرة أسبوعيا للحصول على نتائج مرضية لكي.

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