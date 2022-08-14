نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في البيت مضمون 100% حاجة تفتح النفس .. طريقة عمل المخلل المشكل في البيت بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المخلل المشكل من أكثر الأطباق التي يتم تحضيرها مع الوصفات المختلفة على مائدة الطعام، ويمكن تحضير المخلل المشكل في البيت بكل سهولة ليكون من صنع يدك بدلًا من شرائه من الخارج، حيث يتم تحضير المخلل المشكل في البيت عبر اتباع بعض الخطوات، إليكم نوضح المزيد من التفاصيل. طريقة عمل المخلل المشكل في البيت يتم تحضير المقادير التالية: كمية مناسبة من القرنبيط المقطع إلى زهيرات صغيرة في الحجم.

ربع كيلو من الخيار المقطع إلى شرائح دائرية.

جزر مقطع إلى شرائح دائرية.

5 حبات ليمون مسلوق.

كمية مناسبة من اللفت المقطع إلى شرائح.

شرائح من البنجر.

5 فصوص من الثوم المفروم فرمًا ناعمًا.

3 ثمار من الفلفل الحار.

نصف كوب من عصير الليمون.

لتر من الماء.

4 ملاعق كبيرة من الملح. طريقة التحضير تحتاج إلى الخلط بين الجزر والخيار والقرنبيط.

ثم أضف البنجر واللفت والليمون.

أضف الثوم المفروم، والفلفل الحار.

ضع الخليط في برطمان زجاجي.

يتم تحضير محلول ملحي عن طريق المزج بين لتر من الماء البارد والملح والسكر وعصير الليمون، ويتم المزج جيدًا حتى الذوبان.

أضف المحلول إلى المخلل المشكل.

ثم أغلق البرطمان بإحكام ويحفظ في مكان جاف.

يكون جاهزًا للتناول بعد 10 أيام. طريقة تحضير الليمون المخلل في البيت المقادير المطلوبة: كيلو من الليمون الأصفر.

جزر مبشور.

فلفل حار.

3 فصوص من الثوم المفروم.

كوب من عصير الليمون.

لترين من الماء.

نصف كوب من الملح الخشن. طريقة التحضير يتم سلق الليمون في البداية في الماء الساخن لمدة 10 دقائق.

ثم يتم تصفيته من الماء الساخن ويوضع في ماء مثلج لمدة 10 دقائق.

يتم تصفيته جيدًا، ويترك جانبًا.

قم بتحضير المحلول الملحي المكون من لترين من الماء ونصف كوب من الملح الخشن وعصير الليمون.

يتم التقليب جيدًا، حتى ذوبان الملح.

في برطمان زجاجي ضع الليمون المسلوق بعد شق حباته، ثم أضف الفلفل الحار والجزر المبشور، ويمكن إضافة حبة البركة.

أضف المحلول الملحي الذي تم تحضيره مسبقًا، ويتم غلق البرطمان بإحكام حتى تمام النضج والتناول بعد 3 أيام. الخيار المخلل المنزلي بسهولة يمكنك تحضير مخلل الخيار في البيت بتحضير المقادير التالية: كيلو خيار حباته صغيرة.

لتر من الماء.

4 ملاعق كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة التحضير اغسل الخيار جيدًا بالماء، ثم ضع الخيار في برطمان زجاجي بالترتيب رأسيًا.

ثم حضر المحلول الملحي بالمزج بين الملح والسكر والماء.

أضف المحلول الملحي إلى الخيار في البرطمان، ثم يتم حفظه في مكان جاف لتناوله بعد حوالي أسبوع تقريبًا.

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