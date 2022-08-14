ضعي هذا الماسك على بشرتك قبل النوم وستنبهري من النتيجة عندما تستيقظي

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عمر شويل - جدة إن جمال البشرة يعد من أهم الأمور التي تتحكم في جمال الفتاة ومظهرها الخارجي، وبالتالي فإن الفتيات يتسألن عن الطرق التي تجعل لديهم بشرة جميلة ولذلك هناك ماسكات طبيعية يمكن أن يتم تحضيرها في المنزل بسهولة وستعمل على الحفاظ على جمال بشرة الفتاة وتنعيمها ومنحها النضارة المطلوبة فكل ما عليك هو المداومة على تجربة تلك الوصفات الطبيعية من أجل جمال بشرتك، وهي من الماسكات التي يمكنك عملها قبل النوم مباشرة, ماسك العسل والليمون للبشرة قبل النوم المكونات: عدد 1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض. طريقة التحضير: في البداية نقوم بمزج العسل مع عصير الليمون بشكل جيد حتى نحصل على خليط ذو قوام متماسك.

وبعد الحصول على المزيج يتم وضعه على الوجه كاملاً وذلك من خلال استخدام قطعة من القطن التي يتم غمسها في هذه الوصفة ومن ثم تمرر على الوجه كاملاً.

ثم يتم ترك هذه الوصفة على الوجه لمدة ليلة كاملة وبعد الاستيقاظ من النوم قومي بغسل وجهك بماء فاتر.

ومن أجل الحصول على نتائج فعالة قومي بتكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيا. فوائده: هذه الوصفة تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

كما تعمل على تخليص الوجه من الهالات السوداء.

تساعد على شد البشرة وتعمل على إزالة آثار الدمامل. ماسك جل الصبار والحليب قبل النوم المكونات: ملعقتان من الحليب.

ملعقة كبيرة من جل الصبار. طريقة التحضير: بعد إحضار المكونات بشكل متساوي يتم خلطهم معا بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم.

ومن ثم يتم وضع هذه الوصفة على الوجه كاملا.

ثم يتم ترك هذه الوصفة على الوجه لمدة ليلة كاملة قبل أن يتم غسل الوجه في الصباح بالماء الفاتر.

ومن ثم يتم تنشيف الوجه بشكل جيد باستخدام منشفة قطنية. ماسك الكركم وعصير البرتقال قبل النوم المكونات: ملعقتين كركم.

ملعقتين من عصير البرتقال. طريقة التحضير: يتم مزج مقدار ملعقتين من الكركم مع ملعقتين من عصير البرتقال حتى نحصل على مزيج متماسك القوام.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذه الوصفة على الوجه كاملا ويتم تركها لمدة ليلة كاملة.

ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر في الصباح.

كرري هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع من أجل نتائج مدهشة.

كما أن هذا الماسك له قدرة فائقة في تفتيح البشرة وتنقيتها وتخليصها من الميكروبات العالقة بها. إن العناية بالبشرة تستلزم القيام ببعض الخطوات على مدار اليوم مثل التنظيف اليومي والتنظيف العميق وإزالة الشوائب والتخلص من آثار وجود مستحضرات التجميل والماكياج من على البشرة، كما عليك أيضا المداومة على عمل الماسكات والتي بدورها تمنحك التنظيف والنضارة والنعومة المطلوبة لجمال بشرتك وذلك من خلال تجربة بعض المواد الطبيعية الغير مكلفة.

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