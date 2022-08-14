نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلويات مختلفة بأسهل وأسرع طريقة وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وروعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلويات مختلفة ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضًا، كما أنها حلوى مبتكرة وغير تقليدية، حيث تبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مختلفة لعمل الحلوى بطريقة سهلة، وبمكونات بسيطة، وبطريقة شهية، لكي يقدمونها لأفراد أسرتهم لذا سوف تقدم لكم طريقة عمل هذه الحلوى حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، كما يمكنكم تقديمها للضيوف فهي حلوى فاخرة، كما يمكنكم تجربة حلوى جوز الهند وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات مختلفة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات حلويات مختلفة

تتكون حلويات مختلفة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

باكيت فانيليا.

120 جم سكر.

ملعقة كبيرة عسل.

120 مل زيت.

350 جم دقيق.

10 جم بيكنج بودر.

حبيبات شوكولاتة.

مقادير الطبقة الثانية

2 ملعقة كبيرة عسل.

150 جم شوكولاتة بيضاء.

50 جم لوز مقطع.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الملح والسكر والفانيليا والبيض، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف العسل والزيت ونخفق جيدًا بالمضرب اليدوي.

ثم ننخل الدقيق والبيكنج بودر على الخليط ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نضيف حبيبات الشوكولاتة ونقلب بالملعقة حتى تتجانس العجينة.

ثم نلم العجينة ونكورها.

ثم نضع كرة العجينة على ورقة زبدة، ثم نفردها بالشوبك على شكل مستطيل.

بعد ذلك نقوم بعمل ثقوب بالشوكة في الفطيرة.

ثم نضع الفطيرة بورقة الزبدة في صينية فرن.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 160 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.

ثم نحضر الطبقة الثانية، نحضر حلة ونضيف إليها العسل والشوكولاتة البيضاء، ثم نضعها على نار هادئة ونقلب حتى تذوب الشوكولاتة.

ثم نرفع الحلة من على النار ونضيف إليها اللوز ونقلب جيدًا حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نوزع الصوص فوق الحلوى ونساويه جيدًا، ونترك الصوص حتى يتماسك.

ثم نقطع الحلوى مربعات.

ثم نقدم الحلوى في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

فوائد عسل النحل

يحتوي عسل النحل على فوائد عديدة وهامة لصحة الجسم، ومن هذه الفوائد الآتي:

يعزز صحة البشرة، فيعطيها الحيوية والنضارة، ويجعلها ناعمة أيضًا. يعمل على امتصاص الكالسيوم في الجسم. يعالج دور البرد والسعال أيضًا. كما يعالج الإسهال. يعزز صحة الجهاز الهضمي. يساعد في التئام الجروح وعلاج الحروق أيضًا.

نصائح لنجاح حلويات مختلفة

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح حلويات مختلفة، وهي كالآتي: