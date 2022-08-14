نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالماء الدافئ علاج تشققات القدمين الشديد .. خطوات سهلة وبسيطة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج تشققات القدمين الشديد من المهم ملاحظة أن هذه المشكلة بسيطة ولا تنطوي على مخاطر طويلة الأجل؛ ولكن في بعض الحالات قد تصاب الشقوق بالعدوى والتهاب مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات وهناك عدة عوامل بما في ذلك ارتداء أحذية مفتوحة الأصابع والتعرض لبيئة جافة،وطول فترات الوقوف بالإضافة إلى حالات مثل السكري، والأكزيما وقصور الغدة الدرقية وغيرها تزيد من احتمالية حدوث تشققات في القدمين.

علاج تشققات القدمين الشديد

على الرغم من أن حالة القدم المتشققة تعتبر سهلة، إلا أنه يجب عدم تجاهلها لحسن الحظ يمكن علاجه في المنزل دون الحاجة لزيارة الطبيب حتى لا يتطور ويسبب مضاعفات طويلة الأمد.

فيما يلي بعض التوصيات لعلاج تشقق القدم في المنزل:

ضع مرطبًا عميقًا يحتوي على اليوريا أو حمض الساليسيليك أو حمض ألفا هيدروكسي مرتين يوميًا على القدم.

اتبع روتين منتظم للعناية بالقدم عن طريق الاستحمام بالماء الدافئ وفركهما بلطف لإزالة الجلد الميت وتجفيفهما جيدًا ووضع مرطب زيتي أو الفازلين وارتداء الجوارب القطنية.

يعتبر زيت الزيتون من أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا لعلاج تشقق القدمين ويمكن استخدامه لترطيب القدمين.

استخدام العسل كقناع لما له من خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا فضلاً عن قدرته على ترطيب البشرة.

استخدم زيت جوز الهند لترطيب البشرة.

نقع القدمين في الخل لتطهيرهما وإزالة الجلد الميت.

كمرطب طبيعي زبدة الشيا فعالة بشكل لا يصدق.

استخدم البارافين للحفاظ على الرطوبة في جميع أنحاء الجلد.

استخدام مزيج من مسحوق الشوفان وزيت الزيتون لتقشير القدم وإزالة الجلد الميت.

استخدام الفازلين قبل الليل لحماية طبقة الجلد حيث إن علاج الفازلين للقدم المتشققة يقضي على 98٪ من فقدان الماء في الجلد.

علاج تشققات القدم الخطيرة

في بعض الحالات قد تتشكل تشققات في القدم وتتعمق على الرغم من تطبيق العلاجات المنزلية مما يستلزم اليقظة في علاجها لتجنب العدوى والتهيج، كما ينصح باستشارة الطبيب لاتخاذ الإجراءات المناسبة في كل حالة.

تشمل خيارات علاج تشقق القدم الشديدة عند الطبيب ما يلي:

إذا أصبحت الشقوق متهيجة فقد يصفو الطبيب المستحضرات والمراهم المحتوية على الستيرويد.

قد يستخدم الطبيب مادة لاصقة لإغلاق الشقوق الكبيرة وتعزيز التئامها.

يمكن للطبيب أن يصف ضمادات سائلة لتغطية الشقوق ومنع العدوى والالتهابات. تأتي في شكل رذاذ يتم تطبيقه مباشرة على الكسور لتسريع التئامها هذه الضمادات مناسبة أكثر للتشققات الخطيرة المعرضة للنزيف.

في بعض الحالات يقوم الطبيب بملابس القدمين لمنع انقسام الجلد أكثر ولمنع العدوى.

يمكن إجراء بسيط في العيادة للطبيب من كشط الجلد الميت المتصلب.

قد يقترح الطبيب حشوات أحذية لدعم كعب المرضى الذين يعانون من كسر في القدم.

يمكن وصف المضادات الحيوية لعلاج تشقق القدم المصابة بشدة.

حماية ضد تشقق القدمين

من بين الإجراءات التي يمكن إجراؤها لتجنب تشقق القدم ما يلي: