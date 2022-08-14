نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوجه ممتلئ وخدود وردية.. الخميرة والزبادي خلطة لتسمين ونفخ الخدود والوجه بسرعة خيالية في 3 أيام بدون بوتوكس ولا فيلر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أن مشكلة التجاعيد تراوغ جميع السيدات بعد سن الاربعين وتسبب لهم الكثير من الانزعاج والاحراج ويمكن أن تمكث السيدة في المنزل وتتوقف عن الخروج بسبب تلك التجاعيد ونجد إلى جانب ذلك توجد مشكلة البقع والاسمرار التي تراوغ الكثير من الفتيات والسيدات أيضا، وتكثر تلك البقع بسبب أهمال البشرة وعدم الاهتمام بها إلى جانب أشعة الشمس المباشرة المضرة بصحة البشرة لذلك قام جميع هؤلاء بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من التجاعيد والبقع والاسمرار وكان الحل في وصفة الخميرة والزبادي حيث نجد أن الخميرة لا يقتصر دورها على عمل المخبوزات فقط، بل هي مغذية للبشرة وتساعد على تفتيحها كذلك الزبادي يحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير وصفة الخميرة بالزبادي.

مكونات وصفة الخميرة والزبادي

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل ولها فاعلية كبيرة في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد وسوف نوضح المكونات اللازمة لتلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

ملعقة كبيرة خميرة.

كوب زبادي صغير.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة عسل.

طريقة تحضير وصفة الخميرة والزبادي

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع من السيدات والفتيات أن يقوموا بتحضيرها بكل بساطة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.