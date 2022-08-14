نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدونات المحشية بالكاسترد والنوتيلا بطعم لذيذ ورائع وبخطوات مُبسطة جدًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدونات المحشية ، من ألذ الوصفات الشهية لعمل الحلويات فهو نوع من الحلويات التي تقدم محشية بأكثر من حشوة من أفضلها الكاسترد والنوتيلا، فهي من الحشوات المفضلة للكثير وخاصة للأطفال، وتعتبر طريقة تحضير الدونات سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة بالمنزل، وتعد من الحلويات التي يمكن تقديمها في العديد من المناسبات والحفلات، كما أنها من الحلويات الرائعة التي يمكن تقديمها في وجبة الإفطار أو يمكن تقديمها للأطفال كوجبة مدرسية مغذية ومفيدة، فهي ذات مذاق رائع وشهي جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الدونات المحشية بالكاسترد والنوتيلا بطريقة سهلة وبخطوات مبسطة.

مكونات عمل الدونات المحشية بالكاسترد والنوتيلا

يتم تحضير هذ الوصفة من خلال مكونات سهلة هي كما يلي:ـ

300 جرام من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

130 جرام من الحليب.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة ونصف من السكر.

بيضة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

زيت غزير للقلي.

لعمل قشطة الكاسترد

كوب من الحليب 200 مل.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 صفار بيضة.

ربع كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا

للتزين نوتيلا.

طريقة التحضير

يتم تحضير الدونات المحشية بخطوات سهلة وطريقة مبسطة هي كما يلي:ـ

في وعاء نضيف الحليب والسكر ثم نضيف الخميرة ونمزج المكونات بشكل جيد. ثم نضيف البيضة والزيت ونقلب المكونات حتي يتجانس الخليط ويصبح فاتح اللون. نضيف الدقيق والملح ونقلب المكونات بالملعقة حتي يختفي الدقيق، ثم نقوم بعجن المكونات جيداً حتي تتشكل لدينا عجينة. ثم نضيف إلي العجينة الزبدة ونعجن مرة أخرى لمدة حوالي عشر دقائق، حتي تصبح العجينة بقوام ناعم وأملس. نغطي العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة حوالي 20 دقيقة حتي ترتاح وتختمر.

طريقة تشكيل العجينة

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة باستخدام النشابة على سطح مرشوش بالدقيق حتي تصبح بسمك متوسط. ثم نقوم بتقطيع العجينة إلي مكعبات أو مربعات باستخدام قطاعة مخصصة للعجينة أو أي شكل متوفر لدينا. توضع كل قطع من العجين على قطع من ورق الزبدة بنفس حجم قطعة العجينة( تقسم ورقة الزبدة باستخدام مقص إلي مربعات بنفس حجم الدونات. ثم ترص داخل صينية ثم تغطى وتترك حتي تختمر وتتضاعف بالحجم. ثم توضع مقلاة على نار هادئة ثم توضع بها كمية وفيرة من الزيت ويترك الزيت حتي يسخن. ثم نرفع قطع الدونات باستخدام ورق الزبدة، ثم توضع داخل الزيت الساخن وتترك على نار هادئة حتي تأخذ اللون الذهبي. ثم تقلب على الوجه الآخر لتأخذ نفس اللون، ثم نخرجها من الزيت على حامل شبكي وتترك جانباً، حتي نتخلص من الزيت وتبرد.

طريقة عمل كريمة الكاسترد للحشوة