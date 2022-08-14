نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخبوزات حلوة بأسهل وأسرع طريقة وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وروعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مخبوزات حلوة ، من المخبوزات والحلويات اللذيذة والشهية الغير تقليدية التي يعشقها الصغار والكبار، حيث تبحث ربات البيوت عن طرق مختلفة وجديدة لعمل الحلويات لكي يصنعونها في المنزل ويقدمونها لأفراد أسرتهم على وجبة الفطور أو بين الوجبات أو في وقت السهرة واجتماع أفراد الأسرة معًا مما تضفي أجواء البهجة والسعادة في المنزل، لذا سوف نقدم لكم عمل حلوى لذيذة ومميزة، بطريقة سهلة وسريعة ومضمونة، وبمكونات متوفرة في المنزل، لكي يتيح لكل ربة منزل تحضيرها بكل سهولة، وهي حلوى غنية بالقيمة الغذائية، وسهلة وسريعة التحضير، وغير مكلفة، كما يمكنكم تزينها حسب الرغبة، كما يمكنكم تجربة تحلية باردة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مخبوزات حلوة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات مخبوزات حلوة

تتكون مخبوزات حلوة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وهي كالآتي:

300 جم دقيق.

50 مل زيت.

50 جم سكر.

10 جم بيكنج بودر.

230 مل حليب.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

8 جم فانيليا.

مقادير الكريمة أو الصوص

120 مل حليب.

نصف ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الكراميل.

للتزيين

مربى المشمش.

جوز الهند.

حبيبات شوكولاتة بيضاء.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل مخبوزات حلوة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ونضيف إليه البيضة والسكر والزيت والفانيليا، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الحليب ونقلب جيدًا بالمضرب اليدوي.

ثم ننخل نصف كمية الدقيق على الخليط ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك ننخل الكمية المتبقية من الدقيق والبيكنج بودر على الخليط ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق ويتجانس الخليط.

ثم نحضر قوالب كب كيك وندهنها بالزيت.

ثم نوزع فيها خليط الكيك ونترك مساحة فارغة في القوالب.

بعد ذلك ندخل القالب فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه لمدة 25 دقيقة.

ثم نحضر الكريمة، نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والنشا والسكر ونقلب جيدًا بالمضرب اليدوي على البارد حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط.

ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار بالمضرب اليدوي حتى يثقل القوام.

بعد ذلك نرفع الحلة من على النار، ونضيف إلي الخليط الكراميل ونقلب جيدًا حتى يتجانس الخليط.

ثم نخرج القالب من الفرن بعد نضج الكيك ونتركه تبرد.

ثم ندهن جوانب الكيك بمربى المشمش، ثم نوزع على الجوانب جوز الهند.

بعد ذلك نوزع على الوجه مقدار من الكريمة أو الصوص المعد، ثم نزين الحلوى بحبيبات بالشوكولاتة البيضاء.

ثم نقدم مخبوزات حلوة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص الكراميل

المكونات

كوب إلا ريع حليب.

ملعقة صغيرة ونصف من النشا.

كوب وربع سكر.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الحليب والنشا، ثم نقلب جيدًا على البارد حتى يذوب النشا. ثم نضع حلة على نار هادئة، ثم نضيف إليها السكر ونتركه حتى يتكرمل. ثم نضيف إليه خليط الحليب ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نرفع الحلة من على النار. وبذلك يكون صوص الكراميل جاهز للاستخدام.

نصائح لنجاح مخبوزات حلوة

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح مخبوزات حلوة، وهي كالآتي: