نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي خلطة لتبيض الجسم والمناطق الحساسة والتخلص من التصبغات والبقع والجلد الميت من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة من منا لا يريد أن يرى جسمه كله أبيض مثل القشطة ولكن للأسف الشديد لو قمنا بشراء كريمات تفتيح البشرة نحتاج إلى شراء الكثير من الكريمات لكي نقوم بتفتيح الجسم كله وليس من المعقول أن نقوم بدهن كريم على مناطق الجسم كله هذا الأمر مكلف جدا كما أنه يستغرق وقتا طويلا ولكن معنا لا تحتاجي إلى كل هذه الكريمات لأننا سوف نقدم لكم وصفة سحرية في تفتيح جميع مناطق الجسم وبطريقة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقتا طويلا على الإطلاق، لمعرفة المكونات وطريقة الاستخدام يجب عليكم متابعة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

مكونات مقشر لتفتيح الرائع للبشرة

البشرة تتعرض بشكل يومي إلى أتربة ودخان وعوادم السيارات التي كلها من الأشياء التي تؤثر بالسلب على البشرة وتعمل على تراكم الأتربة وتكون الجلد الميت على البشرة وبالتالي يتحول الجسم من الأبيض إلى الأسود بسبب هذه العوامل ولكن لا تقلقي معنا سوف نقدم لكم وصفة أفضل من الحمام المغربي بكثير وجميع مكوناتها موجودة في كل منزل ولا تستغرق وقتا طويلا كما يعتقد الكثير والنتيجة سوف تظهر من أول استخدام، مكونات هذه الوصفة هي:

ربع كوب من السكر.

كمية مناسبة من زيت جونسون الأطفال.

ثلاث ملاعق من القهوة.

ملعقة ونصف من النشا.

خطوات تحضير الوصفة واستخدامها

البشرة النظيفة تشعر الشخص بالثقة الكبيرة في نفسه لأن تكون نقية ولا تحتوي على أي شوائب وأتربة مع العلم أن هذه الوصفة تقضي تماما على الجلد الميت الموجود في البشرة وعلى وجه الخصوص بعد سن 25 سنه تحتاج البشرة إلى اهتمام متضاعف، ونحن لا نريد أن تشتري الكريمات الباهظة الثمن ولكن لو نظرت إلى مكونات الوصفة لا يتعدى سعرها 20 جنيه فقط، وتتلخص الخطوات في: