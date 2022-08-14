نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهزي بأبسط الخطوات الهريسة بالمكسرات بطريقة بسيطة لمحبي الحلويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الهريسة بالمكسرات من أبسط أنواع الحلويات السهلة وذات طعم لذيذ ورائع، وتتكون من مكونات بسيطة غير مكلفة وفي إمكانيات جميع الناس، ولا تتطلب أيضاً وقت كثير للقيام بها لأن طريقة تحضيرها في قمة السهولة والبساطة، وهي من الحلويات العربية التي تنتشر بكثرة في كثير من البلدان، وهي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة لذلك يتم عملها كثيراً في شهر رمضان وفصل الشتاء، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل الهريسة بالمكسرات وطريقة تحضيرها بخطوات واضحة وغير معقدة لكل مشاهدينا الكرام.

مكونات عمل الهريسة بالمكسرات

تعتبر مكونات عمل الهريسة بالمكسرات الحلوة من المكونات السهلة المتوفرة في كل مكان وهي كما يلي:-

٢ كوب ونصف من السميد.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

¾ كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السكر.

٣ ملاعق كبيرة من السمنة.

كوب من الحليب السائل.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

مكسرات على حسب الرغبة.

الشربات

٢ كوب من السكر.

عصرة من الليمون.

كوب من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتحدث بكل تفصيل عن طريقة تحضير الهريسة اللذيذة لكل من يحب الحلويات والطريقة هي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به السميد وبيكربونات الصوديوم، والبيكنج بودر ونصف كوب السكر ونقلبهم مع بعض. ثم نحضر وعاء آخر ونضع به الحليب والزبادي والسمنة وملعقتين السكر ونخلطهم جيداً. ونضع إناء الحليب والسمن على النار حتى يسخن ثم نرفعه، ونضيف عليه ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية ونقلب. بعد ذلك نسكب الخليطين على بعض ونقلبهم مع بعض جيداً، حتى نحصل على خليط متجانس. نسكب هذا الخليط في صينية مدهونة بالطحينة السائلة ثم نزينها بالمكسرات المنقوعة. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج. ثم نخرجها ونقطعها ثم ندخلها مرة أخرى حتى يحمر الوجه. نسكب الشربات عليها ونتركها حتى تبرد ثم نقطعها مرة أخرى ونقدمها بالف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.

طريقة عمل البسبوسة

تعد مكونات عمل البسبوسة من أبسط المكونات التي سوف نتعرف عليها بالتفصيل الآن وهي كما يلي:-

كوب من اللبن الزبادي.

٢ ملعقة كبيرة من جوز الهند.

٢ كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

علبة من القشطة الطازجة.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

الطريقة