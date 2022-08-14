بأبسط المكونات تقدري تصنعي مزيل عرق طبيعي في البيت برائحة عطرية تدوم 24 ساعة

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عمر شويل - جدة يعد مزيل العرق نوع من أنواع مستحضرات التجميل التي تقاوم رائحة العرق الكريهة والتي تظهر بوضوح في فصل الصيف بالتحديد لذلك نجد معظم الأشخاص سواء الرجال أو النساء يقومون بشراء مزيل العرق من الأسواق، فقد يوجد من أنواع عديدة من مزيلات العرق وغير ذلك فيكون لها روائح كثيرة جدا فكل شخص يقوم بشراء الرائحة المحببة أو المفضلة له ويباع مزيل العرق بأسعار متفاوتة منه غالي الثمن ومنه المناسب، وعند إستخدام هذه المزيلات بكثرة فقد يظهر إسمرار في منطقة تحت الإبط بسبب إحتوائها على مواد كيميائية لا تناسب هذه المنطقة لأنها تعتبر من المناطق الحساسة، لذلك ينصح دائما بعدم إستعمال هذه المزيلات لأن يكون لها آثار سلبية كما ذكرنا فمن الأفضل أن نقوم بعمل مزيل عرق طبيعي في المنزل بإستخدام مكونات طبيعية تعطينا رائحة قوية ويمكن أن يتم عملها بالرائحة المرغوب فيها، وغير ذلك فهو لا يكون مكلف لأن جميع مكوناته متوافرة في أي مطبخ وطريقة تحضيره سهلة وسريعة ويمكن أن نقوم بعمل كمية منه ونحتفظ به في مكان بارد، ويدوم تأثير مزيل العرق الطبيعي لعدة أيام كثيرة وهو قادر على التخلص من رائحة العرق الكريهة وبجانب هذا فأن هذا المزيل يكون له القدرة علي تبييض منطقة تحت الإبط نظرا للمكونات التي يحتوي عليها لذلك المزيل الطبيعي أفضل بكثير من المزيل الجاهز لأنه يمتلك الكثير من الفوائد التي تم ذكرها ففي هذا المقال نقوم بتقديم طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في البيت. مكونات مزيل عرق طبيعي في المنزل ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم مرطب مناسب.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الشبه.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثلاث قطرات من المسك.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت اللافندر. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع في هذا الوعاء ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الشبه.

وبعد ذلك يتم إضافة نصف ملعقة كبيرة الحجم من الجلسرين وقومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم مرطب مناسب.

ثم نقوم بوضع ثلاث قطرات من المسك وملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت اللافندر وبعد ذلك يتم تقليب كل هذه المكونات مع بعض بشكل جيد.

وعند الحصول على قوام كريمي نحضر علبة ونضع بها هذا المزيل فعند إستخدامه قد نضع كمية منه في مكان التعرق.

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