نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين الكوكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين الكوكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين ، الكيراتين ارتفع سعره بشكل كبير في جميع الكوافيرات وأصبحوا أصحاب مراكز التجميل يستغلون النساء بسبب شدة احتياجهم إلى فرد الشعر المجعد لأنهم يعانون منه من زمن طويل وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن نتيجة الكيراتين لا تستمر طويلا بالإضافة إلى أن يؤدي إلى تساقط الشعر وظهور مشاكل كثيرة نحن بغنى عنها، وداعا لكل هذه المشاكل والتكاليف نحن سوف نقدم لكم طريقة تحضير كيراتين طبيعي باستخدام مكونات موجودة في كل بيت لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الكوكاكولا في فرد الشعر المجعد

الكوكولا من المشروبات الكحولية التي تناولها مع الوجبات وخصوصا وجبة الغذاء لأنها تشعر الشخص من هضم الطعام الذي يحتوي على دهون عالية ولكن الآن سوف نقدم لكم استخدام آخر كوكولا هو استخدامها في فرد الشعر المجعد وأثبتت بعض الدراسات أن وضع الكوكولا على الشعر المجعد تقوم بفرد الشعر من الجذور حتى الأطراف وتقضي على الكسر الموجودة في الشعر، مع العلم أن الشعر المجعد ليس فقط يكون سببه عامل وراثي وإنما يكون له أكثر من سبب ومن أشهر الأسباب هو استخدام الأجهزة الكهربائية مثل المكواه والاستشوار في فرد الشعر المجعد وأيضا استخدام الصبغات المختلفة في تغيير لون الشعر، ولكن مهما كان سبب تحويل الشعر من المجعد إلى الشعر الناعم ونحن الآن سوف نقدم لكم مكونات وصفة الكوكولا في فرد الشعر، وتتلخص المكونات في:

كوب ونصف من الكوكولا.

كوب من ماء الورد.

كريم مرطب للشعر.

ملعقة ونصف من عصير الليمون.

بونيه للشعر.

خطوات استخدام الوصفة في فرد الشعر

الخطوات بسيطة وسهلة ولا تستغرق وقت طويل في تحضيرها، وتعتبر هذه الوصفة من أن أنجح الوصفات على الإطلاق في فرد الشعر المجعد والآن سوف أقدم لكم خطوات استخدام هذه الوصفة: