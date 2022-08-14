نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري ببساطة بيتزا الطاسة السائلة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بيتزا الطاسة السائلة ، تعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها وتختلف طريقة تحضيرها وحشوها من مكان الي أخر، وتعتبر من الوجبات اللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص وخاصتاً الصغار، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها في المنزل بدل من شرائها من المطاعم، وتعتبر من الوجبات المشهورة في الوطن العربي، ويرجع أصل هذه الوجبة الي المطبخ الايطالي، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير بيتزا الطاسة السائلة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل بيتزا الطاسة السائلة

تتكون بيتزا الطاسة السائلة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

2 كوب من الدقيق.

كوب وربع من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزيت.

حبة بيض كبيرة.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

مقادير عمل الحشوة

هناك بعض المقادير لعمل الحشوة وهي كالآتي:-

2 ملعقة كبيرة من الصلصة.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

رشة من الملح.

كوب من الجبنة الموتزريلا.

نصف كوب من الجبنة الشيدر.

شرائح من الزيتون الاخضر او الأسود.

كوب من الفلفل الالوان.

بسطرمة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بيتزا الطاسة السائلة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-