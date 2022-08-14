نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري ببساطة بيتزا الطاسة السائلة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة بيتزا الطاسة السائلة ، تعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها وتختلف طريقة تحضيرها وحشوها من مكان الي أخر، وتعتبر من الوجبات اللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص وخاصتاً الصغار، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها في المنزل بدل من شرائها من المطاعم، وتعتبر من الوجبات المشهورة في الوطن العربي، ويرجع أصل هذه الوجبة الي المطبخ الايطالي، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير بيتزا الطاسة السائلة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل بيتزا الطاسة السائلة
تتكون بيتزا الطاسة السائلة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- 2 كوب من الدقيق.
- كوب وربع من الماء الدافئ.
- نصف كوب من الزيت.
- حبة بيض كبيرة.
- 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- رشة من الملح.
مقادير عمل الحشوة
هناك بعض المقادير لعمل الحشوة وهي كالآتي:-
- 2 ملعقة كبيرة من الصلصة.
- ملعقة كبيرة من الكاتشب.
- رشة من الملح.
- كوب من الجبنة الموتزريلا.
- نصف كوب من الجبنة الشيدر.
- شرائح من الزيتون الاخضر او الأسود.
- كوب من الفلفل الالوان.
- بسطرمة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير بيتزا الطاسة السائلة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء عميق ونضع به الدقيق والخميرة والسكر والملح والحليب البودرة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- ثم نضيف الماء بالتدريج ونعجن جيداً حتى الحصول على عجينة خالية من التكتلات ويصبح القوام ثقيل.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونعجن مرة أخرى حتي يصبح الخليط سائل وثقيل في نفس الوقت ثم نغطي العجين ونترك يخمر لمدة عشر دقائق.
- ثم نقوم بتحضير طاسة ونضع بها القليل من الزيت ثم نضعها على النار ثم نفرد عليها العجينة وندهنها بالصلصة والكاتشب.
- بعد ذلك نوزع عليها خليط من الجبنة الشيدر والموتزريلا ثم نضيف البسطرمة والفلفل الالوان وشرائح الزيتون.
- ثم نضيف طبقة أخرى من الجبنة الموتزريلا والشيدر ونغطي الطاسة ونتركها على نار هادئة لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة حتي تذوب الجبنة.
- بعد ذلك نرفع الطاسة من على النار وتقطيعها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب المقبلات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري ببساطة بيتزا الطاسة السائلة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.