نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيخليكي ملكة جمال.. كريم النشا والخل المبهر لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه والتصبغات من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا والخل المبهر لتبييض الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع ، الخل من المواد الجميلة والمفيدة في حياتنا اليومي بشكل كبير ومبالغ فيه وأصبح لا غنى عنه في الكثير من الأطعمة لأن يحفظ الطعام من التعفن بشكل سريع ولكن الجديد في هذا المقال أننا سوف نقدم نستخدم الخل والنشا في تبيض الوجه وشد التجاعيد التي أصبحت نعاني منها جميعا، ولذلك تحتاج البشرة إلى اهتمام كبير منا بسبب يجعلها نضرة ومشرقة وخالية من أي عيوب، وتعتبر هذه الوصفة من أرخص الوصفات التي يمكن لأي ربة منزل استخدامها ولا تستغرق وقت طويل في تحضيرها لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة النشا والخل في تفتيح البشرة

هذه تعتبر من أهم الوصفات التي يجب على كل فتاة استخدامها وتجربتها حتى لو لم تعاني من أي مشكلة على الإطلاق، لأنها تعمل على التخلص من الجلد الميت والدهون المتراكمة تحت الجلد التي تكون سببا في ظهور المشاكل و الحبوب، والوجه الذي يحتوي على ترهلات يصبح شكله كأنه شخص عجوز وبعد ذلك تظهر باقي علامات تقدم العمر عليه واحدة تلو الأخر، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم مكونات تحضير وصفة النشا والخل في التخلص من كل مشاكل البشرة التي لا يوجد فتاة لا تشتكي منها، وتتلخص المكونات في:

ملعقة ونصف من الخل الأبيض.

ملعقة ونصف من النشا.

القليل من ماء الورد.

ملعقة من الجلسرين.

ملعقة من زيت جوز الهند.

خطوات تحضير وصفة الخل والنشا في تفتيح البشرة

جميع المكونات سهلة وبسيطة وفي أسرع وقت ممكن سوف يتم تحضير الوصفة مع العلم أن هذه الكمية ستظل فترة طويلة من الوقت معك ولن تستغني عنها من الآن، والآن سوف اقدم لكم خطوات تحضير الوصفة: