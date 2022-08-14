نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك الزبادي الاقتصادي بأبسط المقادير والمكونات وبطريقة هشة وخفيفة لوجبة الأفطار في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الزبادي، تعد كيك الزبادي من اطري وأخف العجائن التي تعجن في المنزل، فهي تمتاز بطعمها اللذيذ وقوامها الذي لا يقاوم، حيث أنها لا تحتاج بخلاط كهربائي فهي تعجن يدوياً لسهوله تحضيرها، كما أنها تتميز بمكوناتها البسيطة المتوفرة في كل بيت، وسوف نعرض لكى عزيزتي وصفة كيك الزبادي بطريقة تسهل عليكى إعدادها في المنزل.

إعداد وصفة كيك الزبادي

الكيك نوع من أنواع المخبوزات التي يتميز بخفة وهشاشة حجمه، كما أن لكيك الزبادي مميزات كثيرة في تحضيرها، فهي من الكيك المحببة لدى الكبار والصغار.

مكونات كيك الزبادي

نصف كيلو من الدقيق المنخول.

معلقة كبيرة من البيكينج باودر.

ثلاثة بيضات.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب زيت ذرة.

كوب من الزبادي الكبير.

ربع كوب حليب كامل الدسم.

رشه ملح.

كوب سكر.

طريقة تحضير كيك الزبادي

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق المنخول والبيكينج باودر والملح ونقلب جميع المكونات الجافة مع بعضها.

نحضر بوله أخرى ونكسر البيض وقلبه بالمضرب اليدوي إلى أن يتغير لونه إلى اللون الأبيض، ثم نضيف السكر ونستمر في التقليب، ونضع الفانيليا والزيت والحليب ونقلب، ثم نضع الخليط على وعاء الدقيق ونستمر في التقليب إلي أن تتجانس جميع المكونات ويتلاشي جميع آثار الدقيق.

نحضر بوله أخرى ونكسر البيض وقلبه بالمضرب اليدوي إلى أن يتغير لونه إلى اللون الأبيض، ثم نضيف السكر ونستمر في التقليب، ونضع الفانيليا والزيت والحليب ونقلب، ثم نضع الخليط على وعاء الدقيق ونستمر في التقليب إلي أن تتجانس جميع المكونات ويتلاشي جميع آثار الدقيق. ثم أخيراً نضيف الزبادي على المكونات ونقلب جيداً للحصول على عجينة لينة ومتماسكة.

نحضر قالب الكيك المدهون بالسمن ونضع خليط الكيك بداخله ونضع معلقة خل فوق الكيك ويدخل في الفرن على

درجة حرارة 180، ثم يترك ساعه الاربع في الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه.

تخرج من الفرن وتقدم وبالهنا والشفا.

تعد كيك الزبادي من أسهل وأشهى أنواع الكيك التي تقدم في المنزل، حيث أنها تمتاز بسهوله تحضيرها ومكوناتها البسيطة المتوفرة في كل بيت، كما أنها تعد عند العزومات المفاجئه أو عند القيام بعمل شيء حلو للأسرة، فهي تقدم مع الشاي أو النسكافيه التي تضيف له الطعم والمذاق الخاص واللذيذ، كما أن خطوات تحضير كيك الزبادي لا يستغرق وقت طويل في إعداده، كل ماعليكى سيدتي تطبيق خطوات الكيك مثل الوصفة لتحصلين على كيك هش وناعم ولذيذ.