نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون نقطة زيت واحده طريقة قلي الباذنجان من غير ان يمتص الزيت لطعام صحي ومقرمش ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الباذنجان من الخضروات التي تستخدم على نطاق واسع في الطبخ ، وخاصة في المطبخ العربي. هناك العديد من الوصفات التي يمكن استخدام الباذنجان فيها ؛ مثل المسكة ، صب الباذنجان ، إلخ. مجموعة متنوعة من وصفات الباذنجان ؛ من حيث اللون والنكهة والحجم ، فهي تتراوح بين البنفسجي والأسود ، وبعضها أبيض ، وهذا النوع موجود في الهند وبعض دول آسيا. يتميز الباذنجان بطعم مر طفيف عندما يصبح نيئًا ، ويصبح طريًا ولذيذًا عند طهيه. لكن المشكلة التي تواجهها الكثير من النساء عند تحضير الباذنجان أو قليه هي أن الباذنجان يمتص الكثير من الزيت ، مما يجعله غير صالح للأكل وغير مستساغ ، ولمساعدتك في ذلك ، سنقدم لك بعض الخطوات البسيطة للتخلص منه.

طريقة قلي الباذنجان من غير ان يمتص الزيت

طريقة قلي الباذنجان بدون زيت

الطريقة الاولى

بعد تقطيع الباذنجان نقوم برش الملح من الجانبين على الباذنجان وهذا لتصفية الماء الموجودة داخله ثم اشطفية من الملح وبااستخدام فوطة جافة ، قوم بالضغط علي الباذنجان حتى يجف تماما واقليه ولن يمتص زيت نهائيا.

الطريقة الثانية

طريقة ناجحه وتم تجربتها ، قومي بمزج الدقيق والخل معا ثم اغمسي الباذنجان المقطع في خليط الدقيق مع الخل ، ثم امسحى قطع الباذنجان وقومي قليها فورا وستلاحظين نتيجة رائعة

الطريقة الثالثة

قومي بدهن قطع الباذنجان بالزيت ومن ثم ترص بالصينية في الفرن وسيبدو كالمقلي تماما

الطريقة الرابعة

قومي بتتبيل قطع الباذنجان بالملح والكمون والفلفل الحار وتسمي هذه الطريقة المغربية ومن ثم يترك ربع ساعة قبل القلي في الخليط ، قومي برشها بالدقيق ويقلي لينتج عنه باذنجان مقلي مقرمش ولذيذ

الطريقة الخامسة

قومي برش الملح على قطع الباذنجان وتترك عشر دقائق وستجدين الملح قد تخلص من ماء الباذنجان ثم جففية بالمناديل الورقية الخاصة بالمطبخ ، ثم يقلي ويصفى على مصفاة ليتخلص من بقايا الزيت وبهذا يكون قد تخلص من الزيت نهائي.

الطريقة السادسة

قومي بوضع قليل من الملح قبل قليه بعشر دقائق وقبل القلي مباشرة اعصري القطع بيدك واقليه لن تجدي به زيت ولن يمتص اي زيوت .