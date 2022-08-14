نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات سهلة وبسيطة حضري كرات السميد الاقتصادية بطعم لذيذ وشكل رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة كرات السميد الاقتصادية ، من الحلويات الشهية التي تقدم من خلال مكونات سهلة واقتصادية أغلبها متوفر بالمنزل، وهي من الحلويات التي تتميز بشكل رائع وجميل ينافس شكل الكرات الفاخرة التي تباع في محلات الحلويات بأسعار مرتفعة جداً، وتعتبر هي من أفضل الحلويات التي يمكن تحضيرها في العديد من المناسبات مثل الأعياد أو الأفراح أو أعياد الميلاد الخاصة بالأطفال، فهي تعد من أفضل الحلويات المحببة لدي الأطفال لاحتوائها على الشوكولاتة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كرات السميد الاقتصادية بخطوات سهلة وسريعة وبدون فرن ولا زبدة.

مكونات عمل كرات السميد الاقتصادية

بمكونات بسيطة وسهلة يتم عمل كرات السميد والمكونات هي كما يلي:ـ

كوب من السميد.

كوب من جوز الهند المبشور.

6 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

2 كوب من الماء.

ربع كوب من الكاكاو الغير محلى.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

للتزين

200 جرام شوكولاتة داكنة المبشورة.

200جرام شوكولاتة بيضاء مبشور.

ملعقتين من الزيت.

طريقة التحضير

بطريقة سهلة ومميزة يمكننا تحضير كرات السميد الاقتصادية وذلك باتباع الخطوات الآتية :ـ

في مقلاة عميقة نضيف الحليب البودر ثم نضيف إليه الماء ونقلب المكونات. ثم نضيف السكر والكاكاو ونقلب المكونات جيداً ثم نضع الخليط على نار متوسطة ويترك حتي يسخن. عندما يسخن الخليط نضيف إليه كوب من السميد ونستمر في التقليب حتي يصبح الخليط مثل العجينة السائلة. ثم نضيف إليه جوز الهند ونستمر في التقليب حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض. نستمر في طبخ الخليط على نار هادئة حتي نتخلص من السوائل تماماً ويصبح الخليط على شكل عجينة متماسكة. ثم نضيف إليه الفانيليا ونقلب الخليط ثم يرفع الخليط بعيداً عن النار، ثم يوضع في طبق آخر ويترك في حرارة الغرفة حتي يصبح دافئ. نقوم بتشكيل الخليط على هيئة كرات متوسطة الحجم ويفضل أن تكون بنفس الحجم، ثم نرص الكرات في صينية مبطنة بورق من ورق الزبدة ثم تترك جانباً.

طريقة التزيين