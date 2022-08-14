ستدهشك نتيجة هذه الخلطات المنزلية لتنعيم الشعر خلال وقت قصير الموز، الزبادي مع الافوكادو وخل التفاح مع الماء

انت الان تتابع خبر ستدهشك نتيجة هذه الخلطات المنزلية لتنعيم الشعر خلال وقت قصير الموز، الزبادي مع الافوكادو وخل التفاح مع الماءوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح-

إن كنتِ بحاجة لشعر ناعم كالحرير باستخدام خلطات المواد الطبيعية، فعليك باستخدام نوع شامبو مناسب في غسيل شعرك جيداً حتى تتخلصي من الدهون الطبيعية التي تفرزها فروة رأسك، وتتخلصي من الدهون الموجودة في شعرك مكان الزيوت، ثم جففي شعرك بتركه في الهواء الطلق إلى أن يجف ويصبح هائشاً، وقومي بوضع هذا الماسك من خلال مزج ربع كوب من المايونيز وربع كوب من زيت جوز الهند في برطمان مغلق، وإضافة ربع كوب من زيت الصبار مع خلطهم جيداً، وإضافة خمس ملاعق من عسل النحل، ثم فكي التشابك في شعرك باستخدام فرشاة فك التشابك، وقسمي شعرك بمشط واسع إلى أجزاء متعددة، وارتدى قفازات طبية، واستخدمي فرشاة أسنان قديمة في فرد الخليط على كل جزء، والجزء الذي تنهينه ارفعيه باستخدام بنسة شعر، وأكملي باقي الشعر، ثم ضعي الغطاء البلاستيكي على شعرك حتى تجديه أصبح ساخناً، وابدئي في تمشيط كل جزء على حدة، إلى أن تنهي شعرك كاملاً، واغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو المناسب لشعرك، ومشطيه وتمتعي بالنتيجة.

خل التفاح والزيوت لتنعيم الشعر

يُساعد استخدام خل التفاح في الحفاظ على درجة حموضة مناسبة لشعرك، ليصبح الشعر بذلك أقل تجعيداً، ويمده بالمنظر الصحي اللامع، ولتطبيق خل التفاح بهدف تنعيم الشعر الخشن امزجي كميات متساوية من الماء وخل التفاح، وضعي المزيج على الشعر بعد غسله بالشامبو، ودعي المزيج على شعرك لعدة دقائق، من ثم غسله بالماء البارد لمحاربة جفاف الشعر المجعد وتنعيمه، كما من المهم تدليكه بشكل منتظم بالزيوت الساخنة، فهذه الزيوت ستعمل على ترطيب الشعر، ويُنصح باستخدام كل من زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز لتنعيم الشعر الخشن، واخلطي الزيوت وسخنيها لمدة 4 دقائق باستخدام الميكروويف، ودعي الزيت يبرد ليصل درجة حرارة الغرفة، ثم ضعي الزيت على الشعر، وقومي بتدليك فروة الرأس والشعر من الجذور للأطراف، وضعي طاقية الحمام على الشعر ثم لفيه بمنشفة ساخنة لمدة ساعة قبل الاستحمام.

الزبادي والأفوكادو لتنعيم الشعر

يعمل الأفوكادو على ترطيب الشعر وتنعيمه، ولطريقة سهلة وسريعة اخلطي حبة من الأفوكادو المهروس مع ملعقتين صغيرتين من الزبادي لتحصلي على مزيج متماسك القوام، وضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة ساعة تقريباً، ثم اغسلي شعرك جيداً ثم استخدمي الشامبو من بعده وستحصلين على شعر ناعم في عدة دقائق.

الموز لتنعيم الشعر

يحتوي الموز على البوتاسيوم الذي يعمل على تنعيم الشعر الخشن والجاف، بالإضافة إلى مساهمته في منع تقصف أطراف الشعر، ويتم تطبيقه على الشعر بهرس حبة من الموز الطازج جيداً، ثم وزعي المزيج على شعرك من الجذور وصولاً للأطراف، واتركي المزيج على الشعر لمدة دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.