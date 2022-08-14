انت الان تتابع خبر لكي لا تشعرين بالتوتر، تحسين المزاج وتحسين عملية الهضم ...إليك فوائد شاي اللافندر الصحية للاسترخاء والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح-

يستخدم اللافندر على نطاق واسع كعامل مساعد في العلاج بالروائح في حالات القلق والاكتئاب والتعب، وتشير الدراسات إلى أن مركّباته تحفّز النشاط في مناطق معينة من الدماغ وتؤثر على انتقال النبضات بين خلايا الدماغ بطرق تعزّز المزاج وتنتج تأثيرًا مهدّئًا. بالإضافة إلى أن التأثير المهدئ للافندر في الجسم يعزّز النوم. ولشاي اللافندر رائحة عطرية مميّزة، حيث يمكن استنشاقها أثناء احتساء الشاي، مما يوفّر لكِ نوماً هادئاً بعيداً عن الأرق.

فوائد شاي اللافندر لصحة القلب

يساعد شاي اللافندر في خفض مستوى الكولسترول الضارّ في الدم LDL، كما أنه يعمل كمضادّ للتخثّر، فيمنع الجلطات ويحافظ على صحة القلب.

فوائد شاي اللافندر للجهاز الهضمي

يعزّز شاي اللافندر عمل العضلات الملساء الموجودة في الأمعاء، مما يسهّل عملية الهضم ويساعد على امتصاص المعادن والحدّ من الالتهاب. كما يعمل على تخفيف آلام المعدة وتشنّجاتها، بالإضافة الى علاج الإسهال.

فوائد شاي اللافندر مفيد لخسارة الوزن

يساهم شاي اللافندر في خسارة الوزن الزائد وحرق الدهون الموجودة في أماكن مختلفة من الجسم. وفي حال كانت السمنة لديك ناتجة عن توتر وضغط نفسي، فإنَ شاي اللافندر يلعب دوراً في تحسين الحالة المزاجية وزيادة الشعور بالهدوء وتقليل التوتر والضغط، وهو ما يساهم في فقدان الوزن والتحكم في الرغبة في تناول الطعام.

فوائد شاي اللافندر والربو

يحتوي شاي اللافندر على مضادات للالتهاب، ومواد تثبط الآلية التحسّسية مما يجعله علاجًا بديلًا للمصابين بالربو. وبإمكان شاي اللافندر توسيع القصبات الهوائية، وذلك لما له من خصائص مضادّة للالتهاب.

فوائد شاي اللافندر والدورة الشهرية

يعاني العديد من النساء من آلام الدورة الشهرية، ويمكن التخفيف منها من خلال احتساء شاي اللافندر أثناء هذه فترة الطمث ولمدة لا تقلّ عن 3 أيام مع استنشاق رائحته العطرية. وستلاحظين الفرق عندما تشعرين بتحسن في آلام الدورة.

فوائد شاي اللافندر في تقوية جهاز المناعة

يعمل شاي اللافندر على تعزيز عمل جهاز المناعة لأنه مصدر غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا. ولشاي اللافندر دور فعّال في استرخاء العضلات ومنع التهابها.يعمل شاي اللافندر

فوائد شاي اللافندر في طرد السموم

يعمل شاي اللافندر على التخلص من المواد السامة في الجسم، والناتجة من التعرّض المستمر لعوامل التلوث من خلال مضادات الأكسدة التي يحتويها؛ الأمر الذي يجنّبكِ خطر الإصابة بالسرطان.

فوائد شاي اللافندر لصحة البشرة

يمكن لمضادات الأكسدة والمركّبات المتطايرة الموجودة في شاي اللافندر أن تخلّص الجسم من الجذور الحرّة التي يمكن أن تسبّب أمراضًا مزمنة وعلامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد والالتهابات. ويساعد احتساؤه في تخفيف تلك الأعراض وتحسين ملمس البشرة.

فوائد شاي اللافندر وصحة الشعر

يعمل شاي اللافندر على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، ويعالج ضعف الشعر ويحميه من التساقط. كما يساعد على ترطيب فروة الرأس، تطهير الفطريات المسبّبة للقشرة ومنع الحكّة. بالإضافة الى أنه يعالج مرض الثعلبة، ويعمل على إنتاج البصيلات الجديدة للشعر ويقي من الصلع.